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僅活17天！加薩女嬰遭空襲炸死　「爸躺病床抱遺體」鼻酸畫面曝

▲▼ 加薩17天大女嬰在空襲中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 僅17天大的女嬰在空襲中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩一名巴勒斯坦女嬰在以哈戰火中出生，短短17天後卻因以色列空襲喪命，年僅2歲的哥哥也沒能倖免，令家屬悲痛表示，「她甚至連名字都還沒登記」，父親在病床上抱著女兒遺體的畫面令人鼻酸。

《美聯社》報導，女嬰阿伊莎（al-Amira Aisha）2日出生於加薩南部拉法（Rafah）的阿聯酋紅新月會醫院（Emirati Red Crescent Hospital），當時該院已因戰火斷電。不到2天前，維持一周的以哈臨時停火協議破裂，以軍也恢復對拉法等地的轟炸。而阿伊莎19日便因以軍空襲喪生，小生命僅維持17天。

祖母佐拉布（Suzan Zoarab）說明，19日黎明前的空襲將他們在拉法的公寓夷為平地，當時這個大家庭都還在睡夢中。她的兒子也因空襲受傷，受訪時在病床旁用顫抖的聲音說道，「（阿伊莎）才2周大，甚至連名字都還沒登記。」

據醫院說法，這起空襲造成27人死亡，包括阿伊莎和她2歲的哥哥艾哈邁德（Ahmed）。據哈瑪斯統治的加薩衛生部數據，開戰至今巴勒斯坦死亡人數已接近2萬人。

這起戰爭導致190萬人流離失所，佔加薩人口的8成以上，只能棲身聯合國學校、醫院或露宿街頭。佐拉布一家是加薩少數仍留在自己家中的人，住在3層公寓裡，她的2個兒子住在樓上，其他家人為安全起見都擠在1樓，但19日的空襲造成一家至少13人喪生。

阿伊莎和艾哈邁德的父親馬哈茂德（Mahmoud）、母親馬拉克（Malak）雖倖免於難，仍分別受到骨折、燒傷等傷勢。佐拉布19日將小兄妹裹著白布的遺體帶到馬哈茂德病床前，讓他在孩子下葬前最後道別，令他痛苦哭泣。

當天有數十人聚集在醫院外，為這對小兄妹和其他空襲罹難者舉行葬禮，並安葬於附近墓地。佐拉布仍難掩悲痛情緒，「我沒能保護好我的孫子、孫女，一眨眼就失去他們。」

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