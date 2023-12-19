快訊／皮膚病乳膏主成分不符規定　食藥署：8.5萬支回收下架

▲食藥署接獲藥品不良品通報，啟動回收「安黴隆親水性乳膏 。（圖／食藥署提供）

文／中央社

食藥署今天公布，治療皮膚病的「安黴隆親水性乳膏」，因持續安定性試驗主成分含量不符規定，已要求廠商必須在明年1月7日前回收共6批、約8萬5747支。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，「安黴隆親水性乳膏AMELON CREAM "EVEREST" （Prismasol B0,solution for haemofiltration and haemodialysis）」，批號P0102801、P0303302、P0605603、P0605704、P1002705、H02065012的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

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據食藥署網站簡介，這款藥品主要用於髮癬菌、皮癬菌、黴菌、革蘭氏陽性菌及念珠狀菌、感染所引起之皮膚病、指甲癬（灰指甲）濕疹、汗斑、丘疹、牛皮癬、體癬、頭癬、股癬、鬚癬、尿布疹、擦疹、足癬（香港腳）、念珠狀菌陰唇炎、龜頭炎。

食藥署副署長陳惠芳告訴中央社記者，這款回收藥物為乳膏劑、效期2年，因為藥品批號P0102801持續性安定性試驗第12個月時發現其中1個主成分含量80.9%，低於原核准規格90至110%，啟動市面上所有全批號預防性回收，共計6批、8萬5747支。

陳惠芳說，這款藥品111年健保年用量為1.1萬支，市占率並不高，大約僅有3.46%，有很多替代用藥，市面上同成分同劑型有約20張左右許可證，藥品回收並不會造成缺藥，不會影響目前用藥患者。