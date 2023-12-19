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社會 社會焦點 保障人權

女嗆維安警「舔美國的公務員」獲無罪　中正二分局：尊重判決

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局南海派出所轄區負責總統官邸維安，今年4月，總統蔡英文車隊準備返回寓所前，警方在執行道路警衛安全維護時，1名女子在現場以手機拍攝，南海所所長以及另名警員上前勸說離開，女子竟對2人辱罵難堪字眼，當場遭警方壓制逮人，女子被起訴，法院卻認為不構成侮辱公務員、判決無罪，警方則指出， 對於法院判決結果表示尊重。

據悉，54歲的劉姓女子4月16日到北市愛國西路、重慶南路口，以手機拍攝警方正在執行特種勤務，劉女與28歲的賴姓所長以及另名警員發生口角，主要係因所長以及警員上前盤查了解她拍照原因，劉女拒絕配合，正巧總統蔡英文車隊也準備經過，所以先將她請往一旁的意見表達區。

▲▼女子出言辱罵警員，最後卻遭法官判處無罪原因曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子出言辱罵警員。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時劉女非但不配合警方移置，且還在管制區內拍攝，擔心造成維安問題，警方依法請劉女到表達區，但劉女卻出言罵警員「舔美國XX的中華民國公務員」、「你現在的作為是孬種」、「畜生」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」，最後依照侮辱公務員將劉女移送法辦。

據了解，當天主要是在執行總統蔡英文車隊準備返回寓所的維安工作，警員將劉女請到意見表達區卻遭辱罵；劉女出庭表示，當時站立的地方沒有禁止標示，且也有警方說可以站在那裡，否認有辱罵警員的狀況。

▲▼女子出言辱罵警員，最後卻遭法官判處無罪原因曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲總統車隊即將抵達，女子不聽勸移置表達區出言辱罵警員，法官判無罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官指出，劉女雖然在管制區內拍攝，但依特種勤務條例規定，特勤人員對安全維護區內人員的查驗或管制，應以有必要性為限，又因為劉女不滿被盤查身分、又被要求至意見表達區，拒絕配合遭警方逮捕，才會出言不遜責備警員，認為不構成侮辱公務員罪，判決無罪。

針對判決結果，北市警局中正第二分局表示尊重，但呼籲民眾如遇警方於路口執法時，如有需求得向警方請求協助，並以理性進行溝通表達。

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