東森傳愛繪畫比賽得獎小姊妹　響應傳愛精神捐出獎金盼助更多人

▲東森購物與東森慈善基金會聯合舉辦「東森傳愛繪畫比賽」，「東森爸爸」王令麟（右3）頒獎表揚得獎學生。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團舉辦一年一度的「東森愛的早餐」感恩活動及聖誕點燈，今年首度移到台北車站東森廣場，在廣場中央打造「星光聖誕村」，營造濃濃的佳節氣氛，並邀請長期關懷偏鄉的學童們和多所學校師生共襄盛舉，與「東森爸爸」王令麟共同點亮聖誕樹外，活動上也舉行了東森傳愛繪畫比賽頒獎典禮，公開表揚得獎學生，其中來自大湖國小的林欣錞、林妤恩姐妹，將此次獲得的畫作獎學金愛心捐出獎金3000元給東森慈善基金會，希望能幫助更多需要幫助的人。

東森購物與東森慈善基金會聯合舉辦「東森傳愛繪畫比賽」，邀請小朋友發揮想像力，用畫作分享精彩的部落故事，今年活動邁入第三屆，共計117件投稿作品，活動分為「低年級組」、「中年級組」、「高年級組」分組競賽，除了評審評選，也開放網友投票選出人氣獎，最後得獎名單出爐，在「東森愛的早餐」感恩及聖誕點燈活動上，特別邀請9位得獎學生到場同樂，由王令麟親自頒獎表揚。

▲「東森傳愛繪畫比賽」得獎學生受邀到聖誕點燈活動同樂，並由王令麟親自頒獎表揚。

▲就讀嘉義大湖國小的林欣錞（中）、林妤恩（右）兩姐妹第一次參加「東森傳愛繪畫比賽」就獲獎，兩人大喊開心之外，更合計捐出畫作獎學金3000元給東森慈善基金會，讓愛傳出去。



其中，就讀大湖國小的林欣錞、林妤恩，分別是五年級、三年級，兩姐妹第一次報名參賽，就各自拿下高年級組金獎和中年級組銀獎，讓她們非常開心，直說「努力值得了」，而此次比賽以「畫我家鄉」為主題，林欣錞畫下農夫們採火龍果的情景，林妤恩畫出全家人一同採木耳的情境，兩人皆以地方農產為靈感，期望能藉由畫作為宣傳家鄉特產盡一份力。

提到獲獎心情，林欣錞形容自己心情就像是從牢籠裡逃出來的鳥一樣，經過一番努力之後，很榮幸拿到金獎；林妤恩同樣很開心自己的努力得到肯定，有機會還想再報名參賽。不過更值得一提的是，兩人都決定捐出部分畫作獎學金給東森慈善基金會，林欣錞說，「想要幫助更多有需要的人，就像我一樣，也可以獲得幫助。」

東森慈善基金會成立23年，長期關懷偏鄉部落小朋友的需求，不僅為孩子們募集物資、童書及冬衣，也透過「愛的早餐」幫助超過3萬5千名偏鄉孩子，近年更積極舉辦各式比賽，盼縮短城鄉差距，讓部落孩子們有舞台能夠表現自己的才藝專長，而此次得獎作品除了印製成專屬筆袋贈送收藏，畫作也會在台北車站東森廣場螢幕秀出，讓精彩作品被更多人看見，欣賞他們天馬行空又充滿童趣的創作。

▲台中福民國小在聖誕點燈現場擺攤義賣，並把當天所得將全數捐給東森慈善基金會。

另外，此次受邀參與活動台中福民國小，特別帶來學生親自手作的陶藝品以及地方特產白毛台葡萄，在現場擺攤義賣限量福袋，當天所得將全數捐給東森慈善基金會，響應東森爸爸「王令麟」的公益精神，一同把愛傳遞下去，在社會上形成善的循環。