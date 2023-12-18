嘉義國中籃球聯賽爆「裁判吹哨爭議」　高中體總：不接受賽後申訴

▲籃球比賽被質疑吹哨公平性 。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國中聯賽嘉義地區預賽日前落幕，卻傳出冠軍賽哨音雙方有尺度落差，讓較具冠軍相的球隊，最後演變成球員淚灑球場的情況，賽後有民眾提出影片向高中體總申訴被拒，甚至希望有裁判迴避制，提升重要賽事公平性，還給基層籃球及孩子們友善環境。《ETtoday新聞雲》18日獲得高中體總回覆，只要申訴一定都會處理，對於吹判有問題的裁判未來也將不予派用，減低地方疑慮。

民眾表示，對於裁判吹哨過慢、該進算加罰，或是球員被犯規裁判都沒吹哨，裁判的吹哨左右了比賽結果，甚至裁判的補位、吹哨明確度以及公平性都有特定聚焦。

高中體總表示，比賽雙方若對賽事過程有疑義，可以在賽事結束後30分鐘內以書面提出申訴，但必須以規章上沒有的部分才可，例如球員資格疑義等就可提具；對於申訴方自提影片賽後檢討，體總也表示，現場賽事硬體若具備，是可以列入現場看回放，但考量場館及拍攝角度，需用大會指定機器及影片，但也由於攝影角度跟裁判角度不同，剪輯後的影片多為分割、慢動作等一瞬間畫面，是絕對無法拿出來回頭討論，因此沒有賽後拿影片討論吹判的必要。

高中體總強調，所有籃球或運動誤判或失誤，都是比賽一部分，但一律不接受賽後申訴，正常申訴就現場跟競賽管理反映，基層球賽沒有技術委員制，對於裁判調配，由於地方性裁判多，好壞參差不齊，競賽管理實在也很辛苦，必需負責裁判、紀錄及場地，會委辦給地方承辦，通常是地方人士對地方情況比高中體總清楚，但就裁判迴避制只能用旁敲側擊去跟參與的學校及教練打聽公平性，凡有失公平性未來就一定不會派用。

業界人士表示，籃球賽最怕遇到裁判吹哨尺度不一，會讓小球員綁手綁腳，到最後變得不會打球，新教練接掌球隊需要戰績，也不該透過裁判哨主導，賽事承辦單位更應該跟比賽學校維持距離，保持專業形象，避免球員兼裁判的遐想。

加上基層賽事不如大專聯賽設有裁判組及賽制組，對於裁判遴選及賽事分配各自獨立，體總或是承辦學校應更高視野採納意見、檢討地方疑慮，讓資源分配上更具公平性，避免抹煞孩子對於運動的熱情。