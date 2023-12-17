左轉車輛「靠右行駛」反人類設計！老司機認出地點：完全合理

▲道路標示設計讓原PO感到困惑。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一張西部濱海公路的路標牌，該路段有三線道，令人疑惑的是，左轉車輛居然要靠右行駛，而內側車道居然是給直線車輛通行，讓網友傻眼直呼「反人類設計」，貼文一出，兩派網友吵翻，釣出老司機解釋，「這設計沒問題，有真的經過這路段就知道了」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張路標指示圖，仔細一看卻發現怪怪的，從標示可以知道，該路段有三線道，內側車道為直行車輛，中間車道為直行、右轉車輛，最右側的車道為左轉車輛；原PO直呼「反人類設計」，左轉車輛居然要開在最右側的車道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，有網友也覺得奇怪，「這樣左轉跟右轉車不能同時放行，然後又相互干涉」、「左轉靠右，真的是有病」、「相撞專用道！驚不驚喜」、「台灣的道路就是這麼奇葩，左轉請靠右」。

有老司機一眼認出，這是西濱公路的路牌，「西濱很多啊，這種很多是要讓砂石車聯結車左轉用的，利用慢車道專用號誌，左轉比較安全」、「這是快速道路快慢車道的分流設計，在內側快車道你要停下來等左轉？」「快車道上禁止左轉，只能先出去慢車道再左轉，初次開這條路的人真是錯亂」、「因為是快速道路啊，如果左轉車塞住反而危險」、「這種設計在快速道路才是正確的，而且左轉道還是另外切出去，然後待轉」。

還有網友指出，其實其他路段也有類似的設計，「台南的國道8末端銜接市區『台17甲』的外環道路也是這種設計」、「高雄中正路轉大順就是這樣設計」、「台南市也有，省道台一線新市接永康」、「西濱新竹段很多路口是這樣規劃」。