月給15萬「老公想拚3胎」　把家當旅館！妻想離婚：討厭小孩

▲原PO坦承不喜歡小孩，而老公還想生三寶。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老公想生第三胎，我想離婚了...」一名人妻透露，自己不喜歡小孩，但看著老公愛她的份上，陸續生了一男一女，每個月也有15萬家用錢，但老公忙於工作「幾乎每天把家裡當旅館」，因此都是原PO單獨1打2，轉眼間熬到雙寶要上幼兒園了，原PO也打算重回職場，結果老公想拚生三寶，讓她萌念想離婚。

一名女網友在Dcard表示，婚後陸續生了一男一女，她辭掉工作專職顧孩，不過打從心裡來說，「我本人非常討厭小孩，也有事業心」，看在老公對自己很好的份上，「我犧牲忍耐」、「自己生的，也是細心照顧，認真教導」。

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原PO也透露，老公月給15萬家用錢，但工作很忙碌，把家裡當旅館睡覺，「有假日他睡飽後才能與家人正常交流」，有體力會跟小孩子玩，卻不會顧孩，因此多年來都是原PO在家單獨1打2。

如今孩子陸續送幼兒園讀書，原PO渴望重回職場，也默默上網找工作之餘，豈料某天老公酒後聊天冒出一句「等老大上小學，我想再生一胎」，這一句瞬間觸怒原PO的底線，「我憂鬱好久，好痛苦，我滿腦只想他去跟別的女人生，甚至想印離婚表格出來簽。」

對此，原PO焦慮直言，或許老公只是一句無心的話，也替家裡物質生活付出很多，「我也付出很多，但我不想再一次新生兒地獄，我會很過分嗎？」

底下網友回應，「每個月給你15萬可以直接請幫傭吧，或是請保母、陪讀小姊姊、鐘點家務人員等，然後你去上班，拒絕跟他生第三胎，解決」、「當初就不該為了愛情而選擇生下小孩，明明知道自己不喜歡小孩，還硬要生」、「成為家庭主婦不是你的人生藍圖，我覺得你不是討厭小孩，只是討厭這樣每日面對小孩沒有變化的生活，覺得可以跟老公討論一下」、「你結紮就好啦！自己的身體還做不了主嗎」。