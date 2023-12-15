美哉漢服，非遺點翠　在滬台灣姐妹共賞文化盛宴

記者趙禕/上海報導

一場由上海台灣姐妹會和上海市婦女聯合會共同舉辦的「美哉漢服 非遺點翠」活動14日下午在上海炫麗展開，十位來自台灣的姐姐妹妹們穿起了忠實還原歷朝歷代的漢服盛裝，向參與活動的台灣姐妹們展現讓人驚豔的中華文化藝術之美。

▲「美哉漢服 非遺點翠」活動14日下午在上海虹空間舉辦，十位來自台灣的姐姐妹妹們穿起漢服盛裝展現讓人驚豔的中華文化藝術之美。（圖／記者趙禕攝）

這場「正統漢服藝術表演」活動展出的漢服都是兩岸漢服社社長王紫誼的珍藏，每一套服裝都1:1忠實復刻還原從漢朝到魏晉、隋唐、再到宋元明各個朝代的女性服裝，參考的原型包括考古文物、敦煌壁畫、以及來自故宮和博物館的畫作與樣品；穿著這些漢服登台展演的台灣姐妹會成員都按照那個時代的身材比例搭配當代的服裝，讓台下觀眾們直觀體會那些朝代女性的樣貌與穿著。

▲▼忠實還原各個朝代的女性服裝，讓觀眾們直觀體會那些朝代女性的樣貌與穿著。（圖／記者趙禕攝）

兩岸漢服社社長王紫誼在展演結束後，向參與活動的台灣姐妹們介紹每一套漢服的來歷和那個時代的歷史故事，讓大家對那些時代的女性地位、生活有更深入的瞭解。

▲▼兩岸漢服社社長王紫誼介紹每一套漢服的來歷和那個時代的歷史故事。（圖／記者趙禕攝）

近幾年來，漢服藝術逐漸形成一股風尚，甚至帶動兩岸青年的熱情投入，但是許多漢服愛好者對於漢服文化還僅僅停留在外表的認識；所以主辦方這次還邀請上海漢未央漢服社社長胡英霞和王紫誼社長進行了一場漫談漢服的對話。王紫誼表示，現在年輕人很喜歡中國文化，因為他們終於找回身為中國人的自信，而這些年輕人也開始把漢服文化推廣到全世界，這種文化自信和感染力非常棒！她特別希望台灣的小朋友從漢服深入歷史，瞭解並重新找回對中國文化的認知。

▲兩岸漢服社社長王紫誼和上海漢未央漢服社社長胡英霞進行漫談漢服的對話。（圖／記者趙禕攝）

漢未央漢服社社長胡英霞也表示，兩岸漢服的推廣是相通的，以服飾為載體，通過禮樂來推廣；近年來透過孔子文化節、儒行雙城等活動推廣漢文化的禮儀，她覺得台灣人對禮的重視程度更加尊重，也更加深厚。

這場活動是「2023滬台姐妹藝術講壇」的一部份，上海市婦聯發聯部副部長金偉清在致詞的時候說，漢服是中華服飾瑰寶中一朵非常絢麗的花，它和旗袍一樣，都展示了5000年的中華歷史文化，這場活動不但讓大家欣賞到漢服之美，也讓大家聽聽兩岸漢服傳承人的見解。

▲上海市婦聯發聯部副部長金偉清。（圖／記者趙禕攝）

本場活動的另一個主題則是「非遺點翠」，由非遺文化推廣講師、「暖心匠」負責人張嚴指導出席活動的台灣姐妹們動手製作被列為非物質文化遺產的「點翠工藝」。這是從漢代就已經產生的中國傳統金銀首飾製作工藝，非常精細講究；參與活動的台灣姐妹們在老師的指導下，拿起工具體會古代工匠的細膩，完成屬於自己的「點翠吉祥鏈」。

▲▼非遺文化推廣講師張嚴指導出席活動的台灣姐妹們動手製作被列為非物質文化遺產的「點翠工藝」。（圖／記者趙禕攝）

主辦這場活動的台灣姐妹會成立於2003年，原名是「台灣太太俱樂部」，但是隨著越來越多台灣女性到上海逐夢發展，包括很多單身的台灣女孩，她們也加入了俱樂部，所以就改名為「台灣姐妹俱樂部」，簡稱「台灣姐妹會」。她們透過舉辦各類活動，讓在上海打拼、生活的台灣女生們更容易融入上海社會；她們也經常舉辦文化類的活動讓大家共同學習，對於本次精彩絕倫的活動，台灣姐妹會會長吳麗貞形容，中華文化博大精深，中華藝術精巧絕妙，難怪能夠豔絕時光，艷驚世界。

▲本次活動讓在上海的台灣姐妹們學習體會中華文化的博大精深和中華藝術的精巧絕妙。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣姐妹會會長吳麗貞。（圖／記者趙禕攝）