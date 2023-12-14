過世前一晚！重病母不忘「幫兒蓋被」　眾人淚崩：這是本能

▲母親過世前一天，還幫兒子蓋被。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

母愛真偉大！大陸一位男子近日發現，患重症的母親在去世前一晚，還幫他蓋被子，讓他感嘆孝順要及時。網友看了也直呼，「這是母親的本能。」

據《大眾網》報導，陝西一名汪姓男子近日看家中監視器，發現重病母親在過世前一晚，還不忘幫他蓋被子，他因為媽媽患重病，所以才每晚陪睡覺。汪先生表示，小孩孝順要及時，他發影片是想讓全天下子女看到，父母健在時要好好孝順，才不會後悔。從影片中可見，汪男跟媽媽睡同床，同蓋一件被子，而媽媽幫他蓋被，怕把他吵醒。

▲兒子表示，孝順要及時。

影片曝光後，網友紛紛留言「這是母親的本能」、「想我阿嬤了」、「慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸」、「這個動作是她從孩子小時候就一直在做的，不知道多少個夜晚，每晚要醒來多少次給兒子蓋被，所以無論多少年，動作都不會忘」、「這個兒子很孝順了，還陪著媽媽睡」、「母親是這世上最愛你的人」、「看哭了立刻跟媽媽打電話，我媽聽到我哭了，以為我出事了」。

也有人感嘆，「父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途； 當有一天，生你養你的兩個人都走了，這世間就再也沒有任何人，真心實意地痛你愛你」、「現在人被工作挾持著，被孩子牽絆著，唯獨對父母總有各種各樣的理由，盡孝要趁早，別讓自己後悔」。

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