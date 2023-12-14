「0~6歲健保費國家繳！」侯陣營再拋政見：要讓年輕人敢生敢養

▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉出席「2023健康投資接軌國際」論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

超高齡社會醫療負擔沉重，國民黨總統候選人侯友宜日前拋出在排富前提下，65歲以上長者免繳健保費。國民黨不分區立委候選人蘇清泉今（14）日代表侯陣營出席「2023投資健康接軌國際論壇」時再拋政見，宣布將提出「0~6歲健保費國家繳」，把老小照顧好，年輕人負擔就會小，讓他們敢生、敢養小孩。

台灣將於2025年邁入超高齡社會，根據Dcard與大社會民調的合作調查顯示，超過9成的年輕人對於未來的沉重醫療照顧負擔感到焦慮，今(12/14)民進黨吳玉琴立委、民眾黨吳欣盈立委、國民黨蘇清泉不分區立委候選人，代表三位政黨總統候選人出席「健康投資接軌國際」論壇，更提出各自代表政黨於未來執政時醫療健保的具體施政方針。

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▲民眾黨吳欣盈、民進黨吳玉琴、國民黨蘇清泉出席 2023台灣健康與醫療政策願景論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇清泉發表演說時頻頻語出驚人，他批評，疫情後健康照護體系面臨嚴峻考驗，包含缺人、缺藥、缺健康投資，政府稅收超收，但在醫療面投資卻不足，讓健康照護體系帶來壓力「這個是最糟糕的事情」。

他也就健保點值補貼至0.9開罵「王八蛋」；他更進一步質疑，如果民進黨執政政策是好的，不會現在醫院都在關床「 從基隆關到鵝鑾鼻像話嗎？」

蘇清泉進一步提到健保，「我媽媽已經95歲，我現在還在幫她繳保費，我每個月每個月幫她繳『幹得要死』」。他選屏東縣長時已經提出65歲以上免健保費，侯友宜選總統也列為政策，讓400萬長者受惠。

蘇清泉強調，現在小孩子跟老人家的健保費，幾乎都是年輕子女在負擔，所以只要把長者照顧好，年輕的負擔就會變小，小孩子把他照顧好，年輕人負擔就會更小，敢生、敢養小孩，他當場拋出「0到6歲的健保費我們會幫他繳」。

蘇清泉會後受訪表示，0~6歲健保費政府出，這件事情他在選屏東縣長時已經提出，當時侯友宜有幫他背書，「現在他要選總統，我就把他加進去」。他也掛保證侯友宜一定會買單，周日侯將到屏東大造勢，他會讓一定會讓侯同意，現場宣布政見。