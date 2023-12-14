特斯拉「手機」傳年底上市　支援太陽能充電、電動車聯動功能

▲特斯拉手機傳年底上市。（圖／teslapiphone）

記者陳俐穎／綜合報導

電動車大廠特斯拉一直動作不斷，先前買下X平台（推特），也持續傳出將推出自家的手機產品。今年也有不少的媒體或是爆料指出，執行長馬斯克即將推出手機產品，雖然未獲官方證實，但已經有不少規格爆料流出。

在收購推X的時期，當時因為更改了許多規定，一度傳出可能無法上架主流平台以供下載，在當時的情況下，馬斯克就曾發推提到，自家將製造手機產品，防止Google或是蘋果等平台不上X上架商店。

目前這項計畫似乎越來越明確，因為網路上已經有手機相關規格流出。

首先這款特斯拉推出的手機名為「Tesla Model π 5G 2023」，外觀方正，中央採取打孔螢幕，根據目前透露的渲染圖，背後採取四鏡頭設計，且在背蓋有大大的特斯拉LOGO，十分具有辨別度。

除此之外，在規格方面，預計螢幕為 6.7 吋的 OLED 面板，螢幕解析度為 1284 x 2778 像素，外媒也曝光每個鏡頭為 5000 萬像素，前鏡頭則配備 4000 萬像素相機，具備4K 變焦功能。

▲特斯拉手機渲染圖。（圖／teslapiphone）

其他內部功能上，也有爆料指出，具備螢幕下指紋解鎖，電池容量為 4,700 mAh，還可供太陽能充電功能，並且手機支援星鏈（Starlink），可與特斯拉汽車進行連動。預計 RAM 將在 8 到 12 GB 之間，儲存空間為 512 GB、1TB、2 TB 三選項。訂價方面可能為 800 歐元起步，約新台幣 27000 元，不過會依照規格高低有所浮動。