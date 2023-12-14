決戰30天／三黨不過半？　全台73席區域立委藍綠白激戰區出列　

▲侯友宜輔選全台立委小雞們。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者呂晏慈、鄭佩玟、袁茵／台北報導

立委選戰倒數30天，藍綠力拚國會過半，國民黨內部評估有機會拿到50席以上，民進黨也認為拿下57席以上「還是有希望」，至於民眾黨則鎖定2個關鍵選區。不過，全台灣73席區域立委當中，仍有高達20個選區選情激戰，尤其是綠營現任立委高嘉瑜、林靜儀、蔡培慧等人是否能夠續留國會，被視為關鍵指標。

盤點全台73席區域立委，爭取連任的立委高嘉瑜、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、莊競程、鄭正鈐、馬文君、蔡培慧、劉櫂豪等人選情告急，此外，現任立委不連任的台北市第五選區（中正萬華）、台北市第七選區（松山信義）、新北市第八選區（中和）、台中市第六選區（中西、東南區）、基隆市、宜蘭縣、高雄市第三選舉區（左營楠梓）、高雄市第六選舉區（鼓鹽前新苓）、屏東縣第二選區（屏南）情勢膠著，也是左右藍綠是否能單獨過半的關鍵指標。

據悉，民進黨已盤點未來1個月的重點輔選區域，包括：新北市第八選區吳崢、台北市第五選區吳沛憶、台北市第七選區許淑華、桃園市第一選區鄭運鵬、桃園市第二選區黃世杰、南投縣第一選區蔡銘軒、南投縣第二選區蔡培慧、台中市第二選區林靜儀、高雄市第三選區李柏毅、高雄市第六選區黃捷、屏東縣第二選區徐富癸、台東縣賴坤成。

國民黨則評估，距離國會過半尚須衝刺7席以上，其中多個五五波及艱困區至關重要，包括：台東縣黃建賓、宜蘭縣黃琤婷、台北市第一選舉區張斯綱，被黨主席朱立倫欽點為關鍵選區，黨內也點名台南市第六選舉區陳以信、台中市第四選舉區廖偉翔、高雄市第六選舉區陳美雅有機會逆轉勝。

民眾黨方面，可望藉由總統候選人柯文哲拉抬選情，衝高立委席次，目標加上不分區立委，從目前5席增加至8至10席；區域立委部分，黨內評估目前沒有絕對優勢選區，桃園市第五選區賴香伶、宜蘭縣陳琬惠選情五五波，較有勝算。

國民黨大咖輔選拉抬人氣 祭「禁柯令」仍要搶藍白合作

對於選舉最後1個月，如何衝刺區域立委選情，國民黨在整體選戰氛圍上，會持續加強正副總統候選人侯友宜、趙少康的支持度，盼讓更多選民在投下「侯康配」的同時，把票投給藍軍區域立委候選人；在議題空戰方面，也會持續猛攻施政弊端及民進黨的惡形惡狀，除了藉此鞏固基本盤，也希望淺綠及游離選票能「分裂投票」，增加監督制衡的力道。

至於陸戰方面，大咖站台輔選是最有效的方式。據指出，包括侯友宜、趙少康、朱立倫、不分區立委提名人韓國瑜、柯志恩、謝龍介，乃至於地方縣市首長，選前均將分赴五五波及艱困選區輔選，分享自身能量，拉抬藍營選將選情，特別是獲評有師奶殺手魅力的台北市長蔣萬安、「媽媽市長」台中市長盧秀燕，都頻頻讓造勢場合湧現人潮，不僅如此，其他優勢選區的立委江啟臣、立委候選人徐巧芯等人，行有餘力也會前往各地輔選。

值得注意的是，儘管總統大選藍白合破局，國民黨中央為此下達了「禁柯令」，禁止立委參選人與柯文哲同台，但民眾黨支持者平均約有15%板塊，對五五波、艱困選區仍是舉足輕重，因此，黨內認為，在民眾黨未自提人選的選區仍有藍白合作空間，例如台中的「豪翔廷興加蔡連線」，便是在4位國民黨立委參選人中，再加上民眾黨立委參選人蔡壁如，期能藉此吸納民眾黨支持者選票，增加脫穎而出的機會。

民進黨評過半「審慎樂觀」 拚區域立委連動政黨票

對於區域立委選情，民進黨內普遍認為，今年大選情勢不若4年前，現任超過10席以上泛綠陣營選情膠著。不過，仍有黨內人士持樂觀態度認為，民進黨國會單獨過半還是有希望，加上區域立委及政黨票互相連動，倘若投給民進黨籍立委參選人，政黨票選擇投給民進黨的可能性相對比較高，反之亦然。

據悉，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴選前將有3階段環台輔選行程，包括12月底將以拼字為意象，展開「唱土地的歌，拼我們的夢」巡迴活動，加上最後階段各縣市萬人造勢及車隊掃街，將會針對目前情勢膠著的立委選區進行加強，力求在最後階段強力催票。

另一方面，綠營內部發起「搶救王義川大兵」行動，力拚讓排名第14名的不分區立委提名人王義川進入國會，除了連動各區立委造勢，目前包括屏東縣、新北市均已掛上與王義川的合體看板，王也計畫在選前針對指標戰區展開車隊掃街。黨內人士說，搶救王義川的聲勢受到這麼多迴響，顯示政黨票部分審慎樂觀。

▲賴清德、蕭美琴為黨籍立委站台。（資料照／翻攝自賴清德臉書）

民眾黨鎖定桃園、宜蘭2席次 「友軍」柯美蘭受矚

多數民眾黨人士對賴香伶、陳琬惠較為樂觀，其中，桃園第五選區現任國民黨立委呂玉玲與市議員黃敬平初選嫌隙未平，民進黨立委參選人劉仁照也有派系問題，白營看準「藍綠各自不團結」情勢，2個月前賴香伶民調已躍升第二名。負責督導桃竹苗選區的選決會委員張清俊表示，內部評估賴香伶非常有機會突圍，特別是她在基層展現出的能量，已跟呂玉玲不分軒輊。

宜蘭縣方面，陳琬惠憑藉從不分區轉戰區域立委的優勢，加上2022年曾投入宜蘭縣長選舉，成功打響「揭弊女神」知名度，未來可望與民眾黨不分區立委提名人黃國昌在揭弊議題上合作，具有極大的空戰優勢，但在陸戰部分，她仍有「選區範圍太廣」致命傷，加上柯文哲總統造勢活動僅辦在六都與執政的新竹市，資源不足尚待解決。

此外，也有部分黨員看好台中市第一選區參選人蔡壁如，包括國民黨籍的台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜都將前往站台，可說是藍白合最出名的示範區，不過黨內也有認為蔡與藍太靠近的雜音。至於柯文哲胞妹、民眾黨「友軍」柯美蘭擁有全台知名度，但她與時代力量立委邱顯智票源重疊，情勢較不樂觀，未來將持續加強空戰，盼藉柯文哲魅力拉抬選情。

▲柯文哲人氣加持，也是左右立委選情的關鍵因素之一。（資料照／民眾黨提供）

▲民進黨立委選情。（表／記者皮心瑀製）

▲國民黨立委選情。（表／記者皮心瑀製）

▲民眾黨立委選情。（表／記者皮心瑀製）