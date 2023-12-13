被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷12／17辦簽名會　送山道超商妹海報

▲黃捷化身「超商妹」引起話題。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立委參選人黃捷cos山道猴子當中的超商妹，照片PO出後引發話題，但也挨轟「脫衣賣肉」，黃捷不甘示弱反嗆，穿著是個人自由，她的打扮沒有傷害到誰，也沒有消費別人。她更預告，本週日（12/17）將舉辦海報簽名會，還會發送限量版「超商妹海報」。

黃捷近日因扮網路創作「山道猴子」的角色超商妹引發熱列討論，雖遭受批評，但她藉此端出政見牛肉，並條列當民代任內滿滿的交通政績，闡述未來進軍國會的交通政見。

▲黃捷化身「超商妹」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

作為最挺機車族且最常騎機車上班的民代，黃捷列出過去為機車路權做過什麼，以及未來若進國會，想為交通平權的事。她說，擔任議員期間完成的人本交通成果，包括塗銷多條路段禁行機車、開放21處路口機車直接左轉、設置6條人行道及通學步道、設置34處Youbike、完成8處人行道整修、完成7處無障礙坡道、設置28處小綠人號誌。

▲黃捷將舉辦海報簽名會。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，還完成18條道路刨鋪、改善8處行人早開時相、增加3路口行人專用時相、改善7處行穿線退縮及庇護島設置、增設2處公車候車亭、增設衛武營、澄清湖周邊智慧停車格、完成衛武營周邊人行道及設置自行車道。

▲黃捷將限量贈送山道超商妹海報。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷也協助改善百條路口安全及平整路面、舉辦2次交通體檢公聽會，推動黃線捷運加速動工及地下連通道、改善道路施工標準及整合道路挖掘工程。

黃捷強調，她過去已用行動證明，她是最挺交通平權的民代，未來她也會繼續努力，革新道路設計，讓台灣的交通便利又安全。

為感謝大家對超商妹的熱情支持，黃捷將在本週日舉辦海報簽名會，並特製超商妹限量海報200張，送完為止，也呼籲支持者可帶擋泥板、其他小物一起簽名合照。