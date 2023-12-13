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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／拚勝選侯友宜從高雄出發　個性再放開些「南部人會愛上他」

▲▼ 侯友宜前往高雄吉林街夜市掃街拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜前往高雄吉林街夜市掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／高雄報導

大選決戰倒數，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康分進合擊，展開陸戰造勢。為繼續拓展南部選票空間，侯今起從高雄出發，展開密集車掃、掃街拜票，整天以地毯式的方式在南高雄與民眾互動。國民黨南部輔選幹部不諱言表示，今天選民的氣氛超過預期，就像高雄氣溫一樣熱，也有支持者要侯友宜再放開一些，讓南部人感受到侯的熱情，這樣南部人就會愛上他了。

侯康配成形後，侯友宜與趙少康便有默契，趙將主打北部，侯則發揮他「南部小孩」的優勢，主攻中南部。所以侯在選舉進入倒數的關鍵時刻，將會花更多時間在中南部與選民搏感情，據了解，除了今明兩天在高雄車掃之外，後天還會前往雲林、嘉義、台南等地，而侯也將用流利台語向中南部支持者說明他的政見。

高雄市黨部一名幹部表示，面對綠油油的高雄，侯友宜的人氣雖不及他在新北市受到的歡迎，但是還是有不少藍營支持者認為「高雄人真的太苦了」，2024一定要翻轉，這股力量若能持續延續，相信高雄還是有機會。

不過，一名無黨籍里長認為，國民黨要翻轉高雄實在有難度，「小輸，就是贏」，建議國民黨多提「石破天驚」的青年政策，打中年輕人的心，讓他們知道換人做做看會有不一樣的風景；另一名立委參選人輔選幹部分析，國民黨在高雄應多主打「民進黨弊案」議題，喚起民眾「討厭民進黨」的心態，同時因南部人很重情義，侯需多多南下與民眾互動，讓民眾知道侯的不一樣，也許就可以在南部有不錯的成績。

南部素來是綠營鐵票倉，具有難以撼動的地位，而各項民調也顯示，侯康配在南部落後不少，為了急起直追，侯友宜特別在高雄啟動全台首場車隊掃街拜票，就如同他所說，從高雄出發，來完成總統選舉的最後一哩路，可見侯對高雄有很深的期待。而據記者現場觀察，車掃過程中沿路也有不少民眾熱情比出「ok」手勢，表示自己支持3號的侯康配；晚上的夜市拜票，侯也逐一與攤商握手，也有支持者衝上前並送上鳳梨等吉祥物，連侯友宜都說，他真的感受到高雄人的熱情。

侯友宜在高雄受歡迎的程度，連國民黨高雄的黨工都很驚訝。該黨務人士表示，今天選民的氣氛超過預期，就像高雄氣溫一樣熱，今天主要以南高雄為主，明天將主打北高雄，未來還會安排侯在高雄市區掃街，希望用地毯式的掃街方式，增加選民與侯接觸的機會。

侯在吉林街夜市掃街拜票時，一名支持者表示，他知道要完全翻轉高雄會非常辛苦，但是他認為還是有機會，因為高雄人真的太苦了，侯友宜只要多下來，接觸選民就有機會。該名人士更分析，前高雄市長韓國瑜對於高雄人來說之所以能有這麼多支持者，因為他沒有包袱，句句是金句，句句也講進高雄人的心，「韓國瑜的熱情是外放的」，至於侯友宜，「他走暖男內斂路線」，建議侯要放開，南部人就會愛上他了。

▲▼ 侯友宜前往高雄吉林街夜市掃街拜票 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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