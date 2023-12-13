　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超長焦旗艦開箱　realme GT5 Pro皮革質感實機曝光

▲realme GT5 Pro實機。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme GT5 Pro實機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

realme 日前推出雙引擎旗艦 realme GT5 Pro，率先搭載頂級 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦處理器和 SONY IMX890 超光影潛望長焦，同時在螢幕、外觀設計、閃充續航等方面也表現驚豔，不只帶來性能和影像的雙重越級，也正式宣告 realme 進入潛望長焦影像時代。不過目前僅在中國市場銷售。

業界唯一 Snapdragon 8 Gen 3+IMX890 長焦組合：IMX890 超光影潛望長焦，感光能力對比普通的直立式長焦提升 215%；支援 4 合 1 像素融合技術，像素面積達到 2μm，擁有超大進光量，讓長焦不再畏懼暗光。此外，它的常用焦段皆有主鏡頭等級的畫質表現，還支援主鏡頭級的 In Sensor Zoom 技術，無論是 3 倍光學變焦，還是 6 倍無損變焦，甚至最高120倍超級變焦，都有出色清晰的表現。

▲realme GT5 Pro實機開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme GT5 Pro實機開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

realme GT5 Pro支援疾速掌紋解鎖，並支援全場景多種手勢操控包含關閉、開啟螢幕，左右滑動桌面，單指游標移動，三指截圖等，以及抖音內上下左右手勢切換短影音，比OK手勢加關注，大拇指手勢點讚。無需接觸即可快速互動。

▲realme GT5 Pro內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme GT5 Pro內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

Snapdragon 8 Gen 3旗艦處理器，相比上一代，CPU性能提升30%，GPU性能提升25%，AI性能提升98%，能效比提升40%，性能實現全面提升。無論是應用程式啟動速度、遊戲幀率表現，還是影像處理，表現都是頂級水準。

亮度達4500nit，並首次做到手動最高亮度1000nit、全局最高亮度1600nit。此外，無雙螢幕還具備1.5K黃金解析度、144Hz LTPO技術、2160Hz高頻PWM調光、450PPI超視網膜顯示，功耗更低、顯示更好。

realme GT5 Pro配備5400mAh超大電池，保障長久續航，同時，配合AI智慧充電演算法有效防老化，在1600次完整充放電迴圈後，電池有效容量不低於80%。並搭載100W光速秒充，12分鐘即可充至50%。以及50W無線閃充，搭配多達38道安全防護措施，保證充電安全。

▲120倍變焦。（圖／記者陳俐穎攝）

▲120倍變焦。（圖／記者陳俐穎攝）

ET快訊
被辱「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷要辦簽名會　送山道妹海報
史上最大崩盤來了？《富爸爸》作者：美國「這危機」正重演
丁柔安發聲！　親揭和胡瓜真實感情狀況
快訊／「1710萬法拉利」車頭撞爛！　30歲駕駛心痛
百貨公司「3度激戰」高中妹！　男下場慘了
午餐吃海苔飯糰　南投男倒地噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超長焦旗艦開箱　realme GT5 Pro皮革質感實機曝光

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

不怕手機密碼被盜！iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

蘋果要推摺疊iPhone、 iPad？韓媒曝三星「新措施」露餡

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

超長焦旗艦開箱　realme GT5 Pro皮革質感實機曝光

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

Google Maps同步方式預告更新　「時間軸」只保留在手機上

不怕手機密碼被盜！iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

蘋果要推摺疊iPhone、 iPad？韓媒曝三星「新措施」露餡

致力本土IP發展　LINE明年下半年估推出三原創劇集

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iOS 17.2推出！iPhone通知「三全音」正式回歸

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

不畏風災重創　仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽參賽件數增加

讚嘆「超商1物」太好用　他求問哪買？內行點頭：這台很猛

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

買展示用地毯「送洗噴4000」仍超臭　他好奇用吸塵器！結果嚇壞了

法鬥亂踩未乾水泥爸強制畫押「當一輩子寶貝」　牠困窘像被懲罰

老司機趁塞車嗨看AV！螢幕上「2人裸身激戰」　後車駕駛看傻眼

黃暐瀚／行人地獄和帝王條款

25年小枕頭「又臭又破」死不丟　正妹狂聞：無法想像沒有它

柯文哲凱道只搶一天恐來不及準備？　他曝4年前「韓蔡接力」辦成了

曾敬驊曾是管樂隊！帶朱軒洋回母校「被拱演奏薩克斯風」：有點尷尬

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

3C家電熱門新聞

別急著買！外媒爆料蘋果3產品將改用USB-C

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

電信合併倒數！4G不限速吃到飽496元

iPhone新安全模式　雙重認證更放心

iPhone 16前瞻設計曝光　三大重點功能更新

摺疊iPhone有望？三星「新措施」露餡

Netflix斷訊修復　意外洩「tvq-pb-101」異常碼

iPhone通知「三全音」正式回歸

從遊戲、美食到住宿　網咖的轉型求生術

Google Maps預告更新　「時間軸」保留在手機上

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

中華電信推高速寬頻Wi-Fi 6E優惠

更多熱門

關鍵字：

realme GT5 Pro

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面