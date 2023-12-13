超長焦旗艦開箱　realme GT5 Pro皮革質感實機曝光

▲realme GT5 Pro實機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

realme 日前推出雙引擎旗艦 realme GT5 Pro，率先搭載頂級 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦處理器和 SONY IMX890 超光影潛望長焦，同時在螢幕、外觀設計、閃充續航等方面也表現驚豔，不只帶來性能和影像的雙重越級，也正式宣告 realme 進入潛望長焦影像時代。不過目前僅在中國市場銷售。

業界唯一 Snapdragon 8 Gen 3+IMX890 長焦組合：IMX890 超光影潛望長焦，感光能力對比普通的直立式長焦提升 215%；支援 4 合 1 像素融合技術，像素面積達到 2μm，擁有超大進光量，讓長焦不再畏懼暗光。此外，它的常用焦段皆有主鏡頭等級的畫質表現，還支援主鏡頭級的 In Sensor Zoom 技術，無論是 3 倍光學變焦，還是 6 倍無損變焦，甚至最高120倍超級變焦，都有出色清晰的表現。

▲realme GT5 Pro實機開箱。（圖／記者陳俐穎攝）

realme GT5 Pro支援疾速掌紋解鎖，並支援全場景多種手勢操控包含關閉、開啟螢幕，左右滑動桌面，單指游標移動，三指截圖等，以及抖音內上下左右手勢切換短影音，比OK手勢加關注，大拇指手勢點讚。無需接觸即可快速互動。

▲realme GT5 Pro內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

Snapdragon 8 Gen 3旗艦處理器，相比上一代，CPU性能提升30%，GPU性能提升25%，AI性能提升98%，能效比提升40%，性能實現全面提升。無論是應用程式啟動速度、遊戲幀率表現，還是影像處理，表現都是頂級水準。

亮度達4500nit，並首次做到手動最高亮度1000nit、全局最高亮度1600nit。此外，無雙螢幕還具備1.5K黃金解析度、144Hz LTPO技術、2160Hz高頻PWM調光、450PPI超視網膜顯示，功耗更低、顯示更好。

realme GT5 Pro配備5400mAh超大電池，保障長久續航，同時，配合AI智慧充電演算法有效防老化，在1600次完整充放電迴圈後，電池有效容量不低於80%。並搭載100W光速秒充，12分鐘即可充至50%。以及50W無線閃充，搭配多達38道安全防護措施，保證充電安全。

▲120倍變焦。（圖／記者陳俐穎攝）