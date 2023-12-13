顧平安、挺青年、打詐騙！　侯友宜：自己是南部孩子最知家鄉要什麼

▲侯友宜。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

根據各方民調顯示，國民黨總統候選人侯友宜支持度目前緊追民進黨總統候選人賴清德，侯今起也開始固守南部票倉，一早抵達澎湖，下午將前往高雄，接著也將前往雲林，未來陸戰該如何打？侯受訪表示，他是南部孩子，最知道南部需要什麼，盼讓全台灣都大發展，這是他很大的心願。

侯友宜今上午到澎湖北辰市場掃街，接著到澎湖天后宮參香，澎湖最後一個行程為參加總澎湖縣後援會成立大會。侯接受媒體訪問時表示，大家都很關心、重視澎湖觀光、醫療資源、地方教育發展等，感謝澎湖熱心的鄉親給他滿滿的鼓勵。

侯友宜接著說，結束澎湖行程後，也會到高雄，因為自己是南部孩子，南部鄉親就像是自己人，有很親的感情，回到南部、回到家，家裡欠什麼、需要什麼他最了解，不只要照顧北部，南部跟全台灣都要照顧好，會一步一腳印，和南部人大家共同打拼，讓故鄉可以再發展，讓全台灣都大發展，這是他很大的心願。



侯友宜說明，未來不管是去到南部、車隊掃街也好，或是造勢活動，他都會一場一場的辦，讓人家知道，侯友宜要為台灣做什麼事情，第一顧平安，第二挺青年，讓薪水可以加高。第三，打詐騙，治安爛得要死打詐騙，除了這些還有很多事情，他會一項一項說，希望大家凝聚所有團結的力量，讓政黨輪替。



