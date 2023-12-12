剛買完消夜…阿嬤外車道鬼轉！他慘摔又被追撞：我的鹹酥雞300塊

▲阿嬤突然從路邊大轉彎，原PO剎車不及撞上塊。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄大寮區一名男騎士11日晚間騎車購買鹹酥雞，打算回家享用。沒想到，當他行經鳳林二路時，突然遇到一名阿嬤從路邊大迴轉，讓他剎車不及而撞上，連後車也跟著追撞，讓他剛買的鹹酥雞全都噴飛，「直接變在地小吃」。

騎士將行車記錄器投稿到「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」。影片顯示，騎士11日晚間7時30分行經鳳林二路，快到大寮高邑無極龍鳳宮時，一名阿嬤突然從右側的路邊大轉彎，想直接到對向車道。

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▲原PO感嘆，鹹酥雞才剛買就沒了。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）



此時，騎士狂按喇叭、剎車，仍直接撞上阿嬤的車尾，兩人紛紛倒地。騎士表示，「被阿婆導彈擊落又被少年仔二度擊飛」、「剛買完鹹酥雞就被撞了，直接變在地小吃，我的鹹酥雞300塊。對方沒打方向燈一個大歪哥（外割），車速40這樣占多少肇責嗎？」

網友看完紛紛留言，「吃一頓鹹酥雞300多元…吃不起」、「別買鹹酥雞要先存錢換記錄器吧」、「攝影鏡頭該換了，是還好對方違規的超級明顯，不然會很難自保」、「大家都一直說後車負全責...你們是沒看到旁邊的雙黃線喔」、「買行車記錄器的錢有著落了」、「3秒內都可以吃，沒事的」、「先撿兩塊塞嘴巴，不要浪費阿」。