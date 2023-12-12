國中籃球隊長遭高中體總禁賽！超瞎理由曝　葉丙成斥：逼上梁山

▲有學童為避免黑幫毒害，轉至北部就讀，好安心打球念書，未料卻因曾代表其他學校出賽，因此在比賽前夕遭到高中體總禁賽。(圖／當事人提供)

圖文／CTWANT

今年4月份明仁會成員指使一名男子至宜蘭員山某間米粉湯店砸店，後續赫然發現T1職籃聯盟的新秀成員簡賀宇也在其中，更有消息指出，明仁會仍在南澳地區對國中學童下手，不斷於籃球場公開拉攏學子進入幫派。為避免學童慘遭黑幫毒手，有教練將孩子轉往北部就讀，讓孩子可以安心打球念書，但11日卻傳出孩童在打籃球比賽前，收到高中體總禁止出賽通知，理由竟是「去年曾代表其他學校出賽」。這也讓台大教授葉丙成痛批，「逼孩子上梁山的，原來不是黑道，而是高中體總」。

當事人氣憤表示，11日下午開南國中籃球隊隊長於當天下午2點比賽前，突然在上午11點收到高中體總的禁賽令，理由僅僅是因為隊長去年曾代表其他學校出賽，因此不符參賽資格。而當初隊長原在南澳就讀，會自南澳轉學至北部也是因為明仁會成員於該處不斷吸收年輕學子，為避免孩童誤入歧途，才會透過管道將孩子轉至北部就讀，卻在比賽前夕收到高中體總的禁賽令。

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對此，台大教授葉丙成也怒批高中體總，「逼孩子上梁山的，原來不是黑道，而是高中體總」。葉丙成指出，開南國中籃球隊隊長來自花蓮偏鄉，於南澳就讀時，遇到好教練，教練不但教他打球，更在家裡撫養其他像他一樣的幾個孩子。

而教練後續因轉換工作前往台北就職，卻在一次回南澳的過程中發現，明仁會成員竟在南澳吸收當地學子，讓他感到相當憂心，透過管道將孩子轉往北部無界塾就讀，學費全免，就是要讓孩子能夠安心學習、認真打球，以此避免黑幫毒害。孰料，11日上午卻在比賽前夕收到高中體總的禁賽令，指出隊長因在去年曾打過國中甲組聯賽，代表其他學校出賽，因此不符參賽資格，禁止出賽。

葉丙成痛斥，如果沒有像隊長有一樣的運氣遇到貴人，僅因搬家或其他原因轉學就被高中體總禁止打球，最後若因此和被幫派吸收加入幫派，這是多麼令人痛心的事？

葉丙成指出，「大家只想著誰不能搶走我的球員，敢轉學就卡死你。這些大人，誰管你以後前途是否烏有？誰管你是否以後沒球打後會被幫派吸走？這些大人們，只在乎球場上的輸贏，根本不在乎這些孩子們的人生前途。」

他也表示，高中體總有想過這樣的規定，害了多少沒錢、沒球打的貧苦孩子，最後走上歧途？「你們可有有想過當你們卡死小孩，不讓他們打球之後，台灣的教育體系安全網是否接得住他們不被黑幫接收？沒有，你們根本沒想過，因為你們眼中只有球賽的輸贏，沒有這些孩子的未來。」

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