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社會 社會焦點 保障人權

台中檢警破大選賭盤扣869萬　「夏天、動物園、醫生」賠率曝

▲▼侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲台中檢警破獲總統賭盤，並查扣869萬元賭資，張姓組頭被聲押獲准。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

2024總統、立委選舉倒數，台中地檢署起訴總統選舉賭盤張姓組頭等人。檢警查出，張男等人在LINE群組上開設「2024年總統大選」選舉賭盤，以藍、綠、白等各黨總統參選人得票數PK作為下注依據，彼此讓20萬到100萬票不等差距，並將3組候選人分別以「夏天」、「動物園」、「醫生」為代號。當中也不乏死忠賭客，投注較冷門的「醫生」勝出。檢警除了查扣賭資869萬元外，檢方也向法院聲請羈押張姓大組頭以及簡男、徐男等兩名下線，其中僅張男聲押獲准，檢方表示將提出抗告。

台中地檢署表示，日前由檢察官陳祥薇指揮內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊、台中市警局第四分局、刑事警察大隊，查獲博弈組頭被告張姓組頭等5人，開設「2024年總統大選」選舉賭盤，以總統參選人彼此之得票數輸贏或差距做為賭博標的，接受不特定賭客下注，涉嫌刑法第268 條聚眾賭博罪嫌及違反總統及副總統選舉罷免法第88 條之1 第4 項等罪嫌。

檢方指出，張姓大組頭等5人經檢察官訊後，認其涉嫌重大，且有勾串證詞、湮滅證據之可能，向法院聲請羈押禁見，法院裁定張姓大組頭羈押禁見獲准，其餘人分別以5到50萬元不等交保。檢方不滿，表示將針對簡男、徐男等兩名下線部分提出抗告。

檢警調查，張姓組頭等人經營的總統選舉賭盤，以候選人彼此之得票數PK作為下注依據，投注內容包括「藍綠各讓50萬票」、「藍贏百萬票」以及「綠贏百萬票」，甚至有「柯盈勝出」等近10種組合。在12月5日至8日，發動3波搜索行動，前往6地，陸續拘提、傳喚涉嫌選舉賭盤的張姓組頭等5人及其餘賭客4人，共查扣869萬4000元、總統大選簽單、手機、筆記型電腦、六合彩簽單等證物。

檢警調查，組頭與賭客以電話約定下注標的、金額，抄錄於水單方式簽注；或在LINE群組內，以特殊代號作為候選人之代稱，將「美德配」稱為「夏天」、「侯康配」稱為「動物園」、「柯盈配」稱為「醫生」，由組頭以每注1萬元為單位收注，以群組對話紀錄作為憑據。

檢方指出，法務部今年11月30日已訂頒「法務部審核境外勢力介入選舉及選舉賭盤檢舉獎金給與基準」，關於檢舉選舉賭盤依賭盤所涉及選舉類型給與5萬至500萬元之一般獎金，並依實際查獲參與賭博人數、賭注金額及扣押賭資金額之數量加發特別獎金，旨在鼓勵民眾檢舉選舉賭盤，避免影響選民之投票意向。台中地檢署呼籲全民勇於檢舉選舉不法，落實選賢與能，本署亦將持續查緝任何透過金錢、暴力等手段影響選舉公正性之不法行為，以守護我國民主法治之成果。

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