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人妻變小三！「時間管理大師」手法曝　日月潭互拍裸照

公設辯護人A男睡在小三身邊，髮妻卻天天溫柔打電話叫他起床。

▲公設辯護人A男睡在小三身邊，髮妻卻天天溫柔打電話叫他起床。

圖文／鏡週刊

新竹地院A姓淫公辯，先是隱瞞已婚身分將女法官助理小芬騙上床，坦承已婚後，又聲稱妻子情緒勒索，聲稱要與他同歸於盡，當小芬提出分手，他則拿出身分證說已經離婚，但妻子仍不肯放手，在給他一些時間，但小芬卻發現，A妻每天溫柔MORNING CALL，不像恐怖惡妻；於是她堅決分手，沒想到A男直到她結婚生子，還想方設法挑逗，想騙她一起滾床單。

2人交往1年多後，小芬的罪惡感越來越強烈，2012年初她主動提出分手，Ａ男為了挽回，拿出身分證表示，不久前已經跟「室友」（原配）離婚，但室友還是不願意放手，堅持他假日必須回台北的家，否則就要自殺，他不能眼睜睜看著髮妻結束生命。另外，為了降低小芬的罪惡感，Ａ男還聲稱他前妻也有外遇，大家扯平，希望小芬再給他一些時間處理「室友的問題」。

▼為了安撫小三，A男（圖）帶她到日月潭旅遊，還互拍裸照留念。

為了安撫小三，A男（圖）帶她到日月潭旅遊，還互拍裸照留念。（讀者提供）

小芬心軟了，為了安撫小三，Ａ男特別請了年假，帶她到南投日月潭、新竹觀霧等地度假，戀姦情熱之際，他們還互拍裸照留念，但小芬始終疑惑，為什麼Ａ男睡在她的身邊，但Ａ男的前妻大清早打電話MORNING CALL，態度十分溫柔，不像恐怖惡妻。

此外，Ａ男還是「時間管理大師」，除了帶小芬國內旅遊，還能攢出假期，帶前妻到日本、歐洲旅遊，甚至帶前妻回花蓮娘家，而他與前妻出遊時，總會找空檔發照片給小芬，說幾句想念的話。

▼A男是時間管理大師，不僅帶小三國內旅遊，還會帶髮妻出國玩。

男是時間管理大師，不僅帶小三國內旅遊，還會帶髮妻出國玩。（讀者提供）

後來，小芬覺得Ａ男所謂的「室友情勒」「同歸於盡」根本騙人，於是堅決分手，這次Ａ男並未挽留，這些年來儘管小芬已嫁作人婦，也生了小孩，他還是一直騷擾女方。不久前，Ａ男還傳了一張二匹陶瓷五花馬交媾的照片挑逗小芬，想要約砲。

▼A男上班時間透過即時通傳訊給小三，內容十分鹹濕。

A男上班時間透過即時通傳訊給小三，內容十分鹹濕。（讀者提供）

▼A男帶髮妻出國旅遊，還不忘發訊息給小三，說想念她。（讀者提供）

A男帶髮妻出國旅遊，還不忘發訊息給小三，說想念她。（讀者提供）

不過，小芬得知Ａ男最近與前妻復合，身分證上又有了配偶，懷疑當初他可能是要避免某些麻煩才假離婚，甚至腳踏多條船，因此不願再被騷擾，也不甘受騙，仔細思考後，決定將相關證據交給哥哥，向本刊投訴。

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