他不爽被移行李！錄影公審阿伯「竊盜罪」　網抓疑點：好意思？

▲原PO抱怨男子江他的行李擅自移動，卻被網友撻伐有錯在先。（圖／翻攝抱怨2公社）

圖文／CTWANT



許多人現在只要一不滿，就會上社群抱怨。一名網友表示，搭車時自己的行李被一名阿伯移動，但是他卻被其他網友怒轟，根本是他自己把行李放在旁邊佔位，最後慘害自己被撻伐。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示「我想抱怨！手拉著欄杆的先生！你要讓坐給你太太你可以跟我說但你不要自己把我的行李從旁邊的椅子擅自拿下來」，並指稱對方已經構成竊盜罪。

他補充，事發當下忘記拿出手機錄影存證，但是原PO強調整件事情的重點在於，對方尚未經過他的同意就擅自移動他的行李，讓原PO完全不能接受，決定發文公審對方。

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不過文章曝光後，眼尖的網友就發現男網友的行為似乎也不對，「你把行李放椅子上？」「行李放椅子上你好意思說？」「你用椅子佔位置，算不算竊佔罪？」「你的臉皮厚到都沒感覺，還想要告人，如果吐痰到別人身上無罪，你應該全身都是痰了」。

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