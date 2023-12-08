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不只蛋餅！台人超愛「傳統早餐」＝血糖炸彈　營養師曝恐怖熱量

▲▼早餐,蛋餅,荷包蛋（圖／記者劉維榛攝）

▲有許多台人喜歡的傳統早餐都是精緻澱粉，吃下去會變成血糖炸彈。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

對於大多數人而言，美味又營養的早餐可以讓一天充滿元氣，不過若是吃錯，可能會導致健康惡化。對此，營養師黃淑惠分享，現在外食的早餐普遍熱量偏高，其中的燒餅油條不但有大量油脂，還是精緻澱粉，吃下去就會成為「血糖炸彈」，讓血糖短時間內飆升，長期下來不但體重控制不易，也會讓血糖忽高忽低、不利身體健康。

黃淑惠在《健康2.0》節目當中分享，現在大家自備早餐的頻率偏低，絕大部份人會選擇外食，而大部分市售的早餐，都屬於精緻澱粉、隱藏油脂較高的類型。

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黃淑惠舉例，像是水煎包、蛋餅、燒餅油條，或是鐵板麵等物，這些不僅僅是精緻澱粉，還包含了大量油脂，熱量相當高。

此外，有些人為了健康，會選擇不點燒餅油條，而只單買燒餅，但其實燒餅的麵團也同樣是精緻澱粉，裡面也有大量油脂，一份的熱量等於一碗白飯，且這種精緻澱粉糖份偏高，屬於「血糖炸彈」型的早餐，吃下去以後，會導致血糖短時間飆升，影響胰島素的反應速度。

這種作用會促進脂肪合成，長期吃下來，不但不利於體重控制，也會導致血糖忽高忽低，若是有糖尿病遺傳體質，可能很年輕就會出現初期糖尿病的症狀，選擇隊的早餐十分重要。

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