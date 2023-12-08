快訊／機場採檢首見！自陸入境10多歲男童染黴漿菌　羅一鈞曝病況

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署11月26日起於4處國際機場針對自中港澳入境且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢。疾管署今（8）日公布最新結果，首次檢出1起兒童染黴漿菌個案，是一名從中國大陸入境的10多歲男童，受檢當時出現發燒症狀，目前已經好轉。這是機場採檢實施2周來首見兒童黴漿菌個案，疾管署副署長羅一鈞說，有零星檢出並不意外，整體機場採檢仍以流感、新冠為主要檢出病原體。

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▲疾管署針對自中港澳入境且有呼吸道症狀者，於4國際機場提供定點自願採檢，截至12月6日最新結果。（圖／疾管署提供）

為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自今（2023）年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，僅為鼓勵性質採檢並非強制。

疾管署今公布，自11月26日至12月6日共計採檢109人，其中84人為陽性，其中有一例為兒童黴漿菌，是執行兩周以來首見。

羅一鈞表示，個案為10多歲男童，12月4日自中國入境，於機場因有發燒症狀於檢疫站接受採檢，並由檢疫人員提供就醫敬告單。5日檢驗結果為肺炎黴漿菌陽性，已經於當日以電郵方式寄出報告通知，6日衛生局電訪追蹤，家屬表示個案入境隔日已至醫院就醫，診斷為上呼吸道感染，經治療後已退燒、自述身體好多了。

▲因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

羅一鈞指出，黴漿菌有零星檢出並不意外，個案為輕症、就醫後症狀已改善，整體黴漿菌在機場採檢佔比僅1.2%，仍以流感(67.8%)和新冠(11.9%)為主要檢出病原體。

根據疾管署最新統計，機場採檢陽性的84人，分別為流感病毒57例、新冠病毒10例、腺病毒7例、鼻病毒3例、副流感病毒及一般冠狀病毒各2例、肺炎黴漿菌1例，另同時檢出流感病毒及新冠病毒1例、同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒1例。

羅一鈞也強調，中國目前呼吸道疫情已轉為流感為主，黴漿菌呈下降趨勢，且歐美東南亞等地的新冠疫情也在升溫，因此主要仍提醒民眾出國前接種流感及新冠XBB疫苗，並注意勤洗手、戴口罩等防護措施。機場鼓勵採檢措施仍將持續執行，預計維持至春節期間。