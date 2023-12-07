執行署拍賣刑案沒收車輛　拖車60萬元賣出「比百萬名車還搶手」

▲嘉義分署拍賣刑案沒收車輛，大型曳引車及拖車最熱門。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署受臺灣嘉義、苗栗地方檢察署囑託，於今天（112年12月7日）上午10時在嘉義地方檢察署大型贓物庫，拍賣9部被告所有或供犯罪所用之汽機車，吸引許多民眾踴躍到場競標。拍賣車輛中違反廢棄物清理法案件判決沒收的曳引車及拖車，還有農用拼裝車，連因殺人罪扣押沒收的Lexus轎車都順利賣出。

本次拍賣的汽機車都是裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物。拍賣車輛除了嘉義地檢署囑託的BMW、Lexus、豐田、日產及中華等不同價位車輛外，還有苗栗地檢署囑託的大噸數（排氣量12,816c.c）營業曳引車的車頭及聯結之半拖車。因拍賣物件包含不同價位的車輛，符合民眾各種不同需求，經日前媒體揭露後，就不斷有民眾來電詢問。

▲嘉義分署拍賣刑案沒收車輛，現場來了25組等拍民眾。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

今天共25組民眾登記，最後拍賣成果以運送傾倒有害廢棄物的曳引車頭，以及聯結車的半拖車喊價60萬元為最高，因殺人罪被判決沒收的LEXUS轎車以6萬元拍定，另外一件傾倒廢棄物的農用拼裝車也以3萬5,000元賣出，競買得標的民眾以低於市價價格撿到便宜莫不笑逐顏開。

為有效就犯罪案件扣得被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物及提升沒收成效，犯罪扣押物除於判決確定前之偵查或審判程序中實有即時進行變價程序之必要外，裁判確定後沒收物品有效執行拍賣，將拍賣金額沒入國庫更是重要。嘉義分署除與轄區嘉義、雲林地方檢察署聯繫通力合作，也受其他地區地檢署囑託將犯罪扣押物迅速進行拍賣，為公部門協力執法及有效提升沒收成效開創新局。