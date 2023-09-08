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社會 社會焦點 保障人權

16歲高職生欠25萬奢侈稅！竟獨居破爛鐵皮屋　可憐原因曝光

▲▼ 媽媽生前借名買賣房地投資失利國中生無奈背稅。 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 媽媽生前借名買賣房地投資失利國中生無奈背稅，執行署追稅時發現男學生生活困窘，分署長柯怡伶及署內同仁伸出援手 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林縣虎尾鎮一名16歲陳姓少年，因為名下房地產買賣欠繳個人房屋土地交易所得稅約25萬餘元，被移送行政執行署嘉義分署執行。執行人員為瞭解陳姓少年的財產狀況，前往他的住處執行，結果發現國中畢業即將上高職的他，獨自一人居住在老舊鐵皮屋中，生活環境雜亂不佳。

▲▼ 媽媽生前借名買賣房地投資失利國中生無奈背稅。 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

深入調查發現，陳姓少年的母親在110年用他的名義，買入房地產後短期內又賣出，因此被核課交易所得稅（奢侈稅），而賣出房地產所得金額則全部被母親用以投資卻血本無歸。然陳母也在111年因病去世，少年父親則常年在外工作，家中又無其他長輩親人幫忙照顧，以致陳姓少年獨自一人居住生活。

▲▼ 媽媽生前借名買賣房地投資失利國中生無奈背稅。 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

陳姓少年今年甫自國中畢業即將到某高級職業學校就學，父親目前在發電廠工作，因須長駐台中廠區，無奈只能留少年單獨在雲林求學，生活及課業皆亟需關懷照顧。執行人員立即將陳姓少年生活狀況，通報雲林縣政府社會處及教育處，請其多予關注少年生活及教育情形。

執行人員隨即與陳父聯繫，請其協助清償本件欠稅，陳父經執行人員協調後繳納部分款項，不足清償9萬餘元部分則辦理分期繳納，目前均正常繳納中。 

嘉義分署除愛心社捐贈助學金6千元外，署內同仁也發起募集物資活動，募得全新運動長褲及運動鞋等生活用品，由分署長柯怡伶率同仁前往關懷慰問。

柯分署長勉勵陳姓少年認真向學，期許其未來能成為社會棟樑、貢獻心力，將此份愛心關懷繼續薪火相傳。少年及其父對於嘉義分署同仁協助的好意再三表示感謝。

行政執行署向來秉持公義與關懷的核心價值為民提供多元服務，除積極追繳滯欠大戶、落實公權力外，對於經濟困難的義務人，也都能以同理心採取分期繳納、轉介社福機構或通報地方政府相關單位提供協助等寬緩執行措施，讓公義與關懷得以充分落實。

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