大選在即！內政部長林右昌視察北市警局　期許確保選舉公平安全

▲內政部長林右昌視察北市警局選前治安工作簡報。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2024年總統暨立法委員選舉進入倒數階段，北市警局也嚴陣以待，在選前淨化治安，內政部部長林右昌6日下午親赴台北市政府警察局，聽取張榮興局長工作簡報，也慰勉北市員警打擊犯罪、維護治安的辛勞。

北市警局於會中報告選舉安全維護及查賄制暴工作執行情形，針對選前、投票日及選後已完成計畫、裝備及警力的整備，並緊密檢警協調聯繫，嚴查賄選、假訊息、賭盤與境外勢力介選。

張榮興局長也進一步指出，北市治安呈現穩定趨勢，2023年全般刑案破獲率、防制幫派、查緝毒品、打擊詐欺、識詐宣導、攔阻詐騙金額等成效卓著，都獲得六都第一的佳績，北市全體員警會繼續堅守崗位。

內政部長林右昌則指示，北市是政經中心，警察局同仁勤務最繁重也最辛苦，各項勤務都有很好的表現，特別給予肯定。

也特別提及，確保選舉安全與公平是本次選舉的重要任務，針對「錯假訊息」、「境外勢力介入選舉」及「選舉賭盤」等不法應全力查察。

此外，林部長提醒年關將近，尾牙春酒相繼舉辦，不容許黑道幫派以任何變形方式舉辦活動，請警察局全力遏止黑道幫派氣焰，淨化選前治安。

林部長最後強調，希望北市政府警察局展現首都警察團隊的專業能力，達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」的目標。