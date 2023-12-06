女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

▲一名在韓留學的中國女大生誤把「商陸」當成人參食用，結果中毒昏睡了17小時。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

在野外挖到人參急著往嘴裡塞，可能把毒物吃下肚！一名在韓留學的中國女大生近日在校園內，誤把帶有毒性的商陸當「野人參」食用，結果中毒昏睡了17小時，所幸因食用量不大，女大生清醒後已無大礙。

根據陸媒《紅星新聞》報導，該名女大生「小藝」表示，她11月29日和朋友學校松樹林裡拍照，結果看到一根很像蘿蔔的植物，拔出來一看以為是人參，就好奇咬了一口，不料下午4點回到宿舍後，頓時覺得異常疲倦，一躺上床就不醒人事，直到隔天早上9點才被鬧鐘吵醒。

小藝透露，她在睡覺前把自己挖到的「人參」發在社群媒體上，睡醒之後，看到有人留言，「人參是鬚根，你這個是商陸，還是紅莖的，就是全株都有毒。」這才恍然大悟自己吃的不是人參，而是「商陸」，是一種有毒的中藥材。

▲商陸因為與人參長得很像，所以坊間也稱之為「土人參」。（圖／資料照）

成都中醫藥大學附屬醫院藥劑科主管中藥師張婧證實，從小藝分享的畫面來看，她吃的確實是商陸無疑。張婧也介紹，商陸大量服用可出現中毒反應，表現為噁心嘔吐、腹痛腹瀉、心跳加速，繼則言語不清、躁動、抽搐、昏迷、心肌抑制，引起心搏受阻、血壓下降、瞳孔散大，出現心肌麻痺而死亡。

張婧指出，小藝看似是睡了一覺，但實際上是中毒反應，其實很危險，「後面醒來可能與食用量不是很大，以及毒性本身會通過人體自身進行代謝。隨著身體機能逐步恢復，本人也開始清醒恢復意識。」