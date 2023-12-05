見超商女店員存營業金…他2度猛搶「抓走14萬」！沿路狂撒下場曝

▲高雄市一名許姓男子，見女店員站在ATM前準備存入店內營業金，竟心生歹念，搶走14萬餘元的款項。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一間超商9月間發生搶案！一名有強盜、竊盜前科的許姓男子，見女店員站在ATM前準備存入店內營業金，竟心生歹念，伸手2度猛搶，奪走14萬餘元的款項，落跑時見女店員不斷大喊，更沿路猛灑現金，所幸有路人路見不平，協助將人制伏，並報警處理。許男日前被依搶奪罪判刑7月，可上訴。

判決指出，許男9月22日深夜9時39分在高雄市一間超商內，見到郭姓女店員手提裝有店內營業金的提籃站在ATM前要存錢，便起了歪念，趁著女店員來不及防備時，伸手朝提籃內猛抓一大把現金，得手後隨即轉身往超商大門跑去。

女店員發現遭搶，隨即上前追趕許男，並在超商門口抓住許男的手臂，不料，仍被許男趁隙脫逃。而許男逃出超商前，又再度伸手猛抓一大把現金，前後2次合計得手14萬4千元。

女店員一路狂追、呼喊，許男見狀便將搶來的錢沿路丟棄，最後在高雄市橋頭區橋南路與市場街口被好心的曾姓女路人壓制。警方獲報到場處理，當場查扣遭搶的現金，並移送地檢署偵辦。

高雄地方法院勘驗現場監視器畫面，審酌許男不思正道，恣意搶劫，另外，他還有強盜、竊盜多項犯罪前科，犯案時仍在假釋期間，認為他屢教不改、法治觀念薄弱，考量搶奪走的贓款已由超商領回，最後依照搶奪罪將許男判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。