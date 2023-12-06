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龍是為著你！星宇頭等艙新餐點「鱔魚塔可餅」　中西合璧5菜一次看

▲▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

▲星宇航空頭等艙最新機上餐12/16登場。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空頭等艙新菜色將於本月16日正式上線，本次與米其林三星餐廳Tairroir合作，共推出五道菜色，分別是龍是為著你、鱔解人意、不哞而何、莓海羅盤、星昂栗宇，每道料理都充滿台灣味，能讓旅客充分品嚐到屬於台灣的美食。

星宇航空今日正式宣布頭等艙新菜色與米其林三星餐廳Tairroir 攜手合作，推出5道精緻美饌，將於12月16日開航的台北飛往舊金山航班搶先登場，明年起台北出發洛杉磯的航班也可品嚐到。而蔬食主菜「星昂栗宇」於台北出發新加坡的頭等艙上亦可享用得到。

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五道餐點分別包括前菜「龍是為著你」，為經典台式辦桌菜「龍蝦沙拉」，還有龍蝦濃湯、三明治；前菜「鱔解人意」，結合台南經典小吃及美國街頭小吃塔可餅，融入藍紋乳酪，以中和鱔魚的甜口。主菜「不哞而何」，源自法國家庭料理「火上鍋」，使用澳洲和牛頰、時令蔬菜與何主廚特製沙茶雷莫拉蛋黃醬製作。

▲▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

▲主廚何順凱分享，將鱔魚帶入機上餐遇到較多困難。（圖／記者李宜秦攝）

甜點「莓海羅盤」，利用台灣味的薑味及黑糖製作成磅蛋糕配上香甜季節草莓，與羅勒冰沙。主菜「星昂栗宇」則是為吃素的旅客打造，以黑松露菜捲搭配千層板栗。

主廚何順凱表示，由於飛往舊金山航班的旅客多是台灣人為主，因此本次設計以台灣味為靈感，利用台灣料理進行烹調，在飛機上做菜與在餐廳大不同，不只要調整口味鹹淡，也希望能透過料理舒緩乘客緊張焦慮的情緒。

何順凱表示，這五道菜中「鱔解人意」是最挑戰的項目，受到空廚規範，過往機上餐多不會選擇帶刺的料理，但本次為了台灣味，因此排除萬難加入鱔魚，過程也來回很多次，才終於成功與塔可餅結合。

何順凱介紹，「龍是為著你」類似辦桌「炸龍蝦三明治」的概念，只是烹調方式從炸改煎，風味會更髮法式。「鱔解人意」則是因為美國東岸盛行塔可餅，而台灣人則很喜歡吃鱔魚意麵，因此特別將鱔魚意麵做成塔可餅，口味比較酸甜，中西合璧。

▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼星宇航空頭等艙最新機上餐。（圖／記者李宜秦攝）

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