19歲女友堅稱是處女「竟驗出懷孕」！　男友崩潰：我們沒做過

▲ 女友驗孕驗出陽性，兩人卻都開心不起來。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名男子最近得知19歲女友懷孕卻開心不起來，因為他們從未發生過性關係，女友也堅稱自己是處女，驗孕結果卻顯示陽性，又礙於宗教因素無法向家人坦白，只好上網求助，網友則紛紛對他女友的身體狀況表示擔心，建議她盡快就醫。

根據《鏡報》，這名20歲男網友在Reddit發文寫道，「我女友懷孕了，但我們從未發生過性關係。我該怎麼辦？」他和女友都來自虔誠的宗教家庭，且兩人目前和他爸媽同住，短時間內不發生性行為是情侶間不成文的規定，尤其是在爸媽家中。

然而，女友過去幾周感覺身體不適，體重也有所增加。剛開始他不以為意，直到女友因噁心嘔吐嚴重到想就醫，還提及她月經沒來，但因為她沒有定期追蹤，代表月經可能已經沒來一陣子，他便提議驗孕，女友起初還一笑置之，沒想到一連驗了8次都呈陽性。

女友再三發誓自己絕對沒有和別人發生關係，男子也相信她的說法，因為兩人都是自由工作者，除了一起去散步之外幾乎不會出門，「我唯一想得到她可能和別人上床的方法就是趁我家人都在做自己的事的時候，大白天從窗戶溜出去。這根本說不通，我們都一起吃飯什麼的。」

男子不得不詢問網友意見，「她嚇到了，一直說她不可能懷孕。我不知道該怎麼辦，我不能告訴家裡的任何人，而且我朋友如果知道了會把她撕成碎片。」

一名網友對此則表示，「最好的方法就是找醫生確認一下。我妹妹也曾驗出陽性，但是因為她長了很大的囊腫（一顆跟葡萄柚一樣大，一顆是棒球大小），醫生發現的時候她20多歲，唯一的不同點是她的月經沒有因此不來」，建議男子最好還是馬上帶女友去看醫生了解原因。

其他網友則建議，「也可能是出現囊腫或其他導致賀爾蒙問題的狀況，她需要去看醫生」、「若她真的出軌的話我很遺憾，但如果沒有的話，這就是個時機敏感的醫療問題。我不知道你住哪，但那裡可能會有護士諮詢熱線之類的，如果有的話我會打電話給他們並說明她的症狀，評估能不能等她情緒平復後再去就醫」。