「立院地王」遭爆豪華違建　700坪童話木屋直擊

▲本刊直擊馬文君3日上午從馬家莊園離開，前往競選總部成立大會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在南投縣第一選區尋求連任的國民黨立委馬文君，3日在埔里鎮成立競選總部，包括南投縣長許淑華、前縣長林明溱、選區鄉鎮長及民代悉數出席力挺，接連上台贈送菜頭、包子為她連任祈求好彩頭。為了準備這場競選連任的重大儀式，馬文君一早在丈夫王俊國陪伴下，提前到競選總部向支持者致意。

本刊直擊，馬文君當天上午8點半從住處出門，她身穿亮粉色上衣搭牛仔褲，外罩競選背心，約4分鐘車程就抵達競選總部。她從一處獨棟二層樓的歐風木屋住所前搭車離開，木屋四周被超過3層樓高的樹林包圍，地方人士向本刊爆料，這棟深藏於蓊鬱樹林中的歐風木屋，其實是不折不扣的違建農舍。

▲本刊直擊馬文君11月2日晚間結束行程後，返回馬家莊園。

本刊在馬文君競總成立前一晚，直擊馬晚間11時許才結束行程，返回馬家莊園歇息，證實爆料人士所指該獨棟豪華木屋，確為馬在埔里的住所。這棟歐式木屋外觀維持良好，建造在國有農地上，占地約70餘坪，存在時間超過30年，是在馬文君父親馬榮吉省議員任內興建，馬榮吉過世後，馬文君繼續居住至今，地方人士大多知道這就是馬文君的住家。

▲馬家莊園正門口種滿柏樹、桂花樹等，引來路人好奇駐足。

馬家莊園四周用一人高的圍牆圍住，圍牆內又種了一圈3、4層樓高的柏樹、樟樹，翠綠掩映，讓人從外頭道路難一眼窺盡全貌。莊園建築本體位於森林深處，這座2層房屋外觀為木造風格，門、窗搭配採木作顏色；兩層樓的主屋和南北側房間都採斜屋頂挑高設計，在綠樹間冒出頭來，房屋立面的對稱拱型窗更為整體建築增添歐風。

「她根本知法玩法！」爆料者痛批，馬文君過去是埔里鎮大家長，後又擔任中央立法者超過13年，理應知法，卻持續以低廉價格長期向國產署承租該地、住在農業區的違建。爆料者氣憤表示，在南投地區，民眾違規使用國有地的爭議很多，許多小鎮民最後只能自認理虧、拆屋還地，馬文君卻能長期租用國有農地、違規使用超過30年，讓草坪都變森林。

▲馬家莊園1990年仍是農地，之後卻搖身一變成為草坪豪宅。

更多鏡週刊報導

【全文】國有農地蓋歐式木屋 馬文君爽住獨棟莊園大違建

【立委違建莊園2】立院地王擁56筆土地 馬文君卻租國有農地占便宜

【立委違建莊園3】財產申報一字之差有鬼 馬文君用一巧門廉租國有地