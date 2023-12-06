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大陸 大陸焦點 特派現場

法國奢侈品牌LV推出新款外套　陸網震驚「南寧校服風」竟價差千倍

LV早春男裝外套（圖右）竟與大陸南寧中小學冬季校服（圖左）極度相似！（圖／左：翻攝自廣西新聞網、右：翻攝自LV官網）

▲LV早春男裝外套（右）竟與大陸南寧中小學冬季校服（左）極度相似！（圖／翻攝自廣西新聞網、LV官網）

文／CTWANT

法國時尚品牌Louis Vuitton（LV）近日發布2024早春男裝系列，其中一款售價高達6.9萬元的棒球外套，因其極為相似中國廣西南寧市中小學的冬季校服，引起了網友的熱烈討論。

根據LV官網介紹，這款夾克以深藍色衣袖、衣領及口袋，搭配淡藍色的羊毛衣身，並以LV Fanzine刺繡樹脂珠飾為亮點。然而，極度相似的外觀，一個售價卻高達6.9萬元人民幣（約新台幣30萬元）與南寧市中小學冬季校服售價的75元人民幣（約新台幣335元）形成鮮明對比。

消息曝光後，立即引發網友熱烈討論。不少網友開玩笑表示「僅用70多元就能擁有6.9萬元的大牌同款，太划算了！」、「原來南寧校服已經走在時尚前沿」，還有家長自豪表示「我家娃有7套」。

除了笑談時尚趣事外，還有網友更以「就像人生打太極，凡事不能太著急，只要校服不丟棄，遲早會擁有LV」的態度，看待這樣的潮流現象。有家長表示，未來將不會再嫌棄孩子的校服，甚至打算購買親子裝。

雖然LV官網介紹該夾克為標準版型，不可洗滌、不可漂白、不可熨燙、需專業乾洗，但網友們紛紛表示，與其花高價購買難保護理的夾克，還不如選擇能夠隨意洗搓的校服，性價比更高。

有趣的是，部分網友甚至猜測LV設計師是否受到南寧校服的啟發，加上品牌LOGO後推出，引起一陣猜測聲浪。這一現象也讓南寧校服在網友眼中意外的成為時尚潮流的代表，成功「遙遙領先」。

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