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小貨車追撞「凹成L型」駕駛險變肉餅　國道警驚嚇：心臟要停了

▲▼小貨車追撞「凹成L型」！駕駛險變肉餅　國道警驚嚇：心臟要停了。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

▲小貨車追撞車頭全毀，21歲男駕駛僅手臂骨折，讓國道警直呼「太好運」。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

記者賴文萱、柯沛辰／高雄報導

國道1號北上357.1公里處5日近午發生一場驚悚車禍，21歲袁姓男子駕駛小貨車，但疑似未注意車前狀況，追撞一輛砂石車，導致車頭被撞凹成近乎90度的直角，而他也受困其中，所幸獲救後僅手臂骨折，讓國道警方忍不住驚呼「到場時心臟都要停了」、「這位駕駛太幸運！」

當時袁男駕駛小貨車行駛在外側車道，不料行經國1北向357.1公里處，疑因未注意車前狀況，追撞前方由34歲林男所駕駛的砂石車，導致小貨車車頭撞凹成90度，而他也卡在駕駛座動彈不得。

▲▼小貨車追撞「凹成L型」！駕駛險變肉餅　國道警驚嚇：心臟要停了。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

▲國道警方趕抵現場時，發現袁男整個人卡在駕駛座，動彈不得。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

轄區消防局5日上午11時52分接獲報案，趕抵現場時發現袁男左前臂骨折、全身多處擦挫傷，但呼叫仍有反應，因此出動油壓剪，緊急協助袁男脫困，並將人送往高雄榮總救治。

事後，國道警方公布現場照片並透露，他們第一時間趕抵時「心臟都要停了」，只能說駕駛太幸運，雖然手臂骨折、全身擦挫傷，但意識清楚且送醫後無生命危險，「就差一點點，但不能每次都靠運氣。」

▲▼小貨車追撞「凹成L型」！駕駛險變肉餅　國道警驚嚇：心臟要停了。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

▲小貨車面目全非。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局，下同）

國道警方呼籲，開車請隨時注意前方動態，不要分心做其它事，如果開累了就休息，不要硬撐，以免造成自身及其他用路人之危害。

許多網友看完照片也紛紛驚呼「好恐怖」、「幸運點滿」、「生死真的只有一線之隔」、「上輩子一定有大功德」、「福報真的滿出來，希望駕駛之後開車要更加謹慎小心」、「還好後面應該是沒有在追撞下去，不然就GG了」、「他這條命是老天留的，接下來要多做好事行善了，不然下次就真的收走了！」

▲▼小貨車追撞「凹成L型」！駕駛險變肉餅　國道警驚嚇：心臟要停了。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

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