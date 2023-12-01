上工結束喝含酒精提神飲料　台南男騎車回家涉公共危險被送辦

▲66歲王姓男子工作後喝含酒精提神飲料，騎車返家途中被市警白河分局攔車酒測，呼氣酒精濃度值為0.34MG/L，被依涉公共危險罪嫌移送偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警白河分局於11月29日執行白河165線交通大執法，於上午10時50分在白河區內角里見1名機車騎士滿臉泛紅，變換車道未打方向燈，立即上前攔查，查獲66歲王姓男子渾身酒味，施以呼氣酒精濃度測試，呼氣酒精濃度值為0.34MG/L，訊後依涉公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河派出所巡佐顏榮志、警員林立勳盤查王男時，66歲王男對員警坦承，上午至白河將軍山上幫朋友山坡地除草，於29日9時左右在工作中與朋友2人共同喝了1瓶含酒精提神飲料，工作結束後下山，即騎乘機車行駛白河區165線要回水上住家休息，萬萬沒想到酒精成分會造成酒測值超標，王男事後對自己的行為感到十分懊悔。

警方提醒，市售含酒精性飲料多含有酒精成分達10％左右，飲後開車或騎乘機車，可能就會超標酒駕或涉嫌酒駕公共危險，飲後千萬不能駕車，以免試法。

白河警分局呼籲，冬令進補季節又到了！天冷來碗薑母鴨、羊肉爐，真是一種享受。但這類補品常添加米酒來提味，喝了這類的補湯，千萬得留意莫駕車，以免酒駕被罰！並提醒前一晚喝酒，隔天開車上班可能就酒駕！千萬別以為睡了一覺、酒就已經退了，往往體內還會殘留酒精造成宿醉，勿因酒精而影響行車安全，造成無辜的人受害，千萬別貪一時之便，釀成大禍害人又害己。