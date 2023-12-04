　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

▲▼ 2023亞錦賽開幕戰，台北大巨蛋包含外野下層一共開放一萬七千名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲2023亞錦賽開幕戰，大票球迷朝聖。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）昨開打，這也是台北大巨蛋的首場正式國際賽，格外收到關注，其中不少球迷在網上分享評價，包括巨蛋內部漂亮、看球視野佳、動線順暢，不過也有人直言，音響有改進的空間，「比想像中的好很多，不會比國外差。」

昨日開幕戰，中華隊4比0完封南韓，讓大票球迷感動不已，就有無法到現場的網友好奇，實際到大巨蛋觀賽的感受如何，於是在PTT發文求問，直呼「實在太羨慕了啊！對於中南部，甚至外島的球迷，更像是場美夢，但光看新聞介紹，我覺得還是不準確。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著問道，「各位覺得進場、離場動線順暢嗎？現場販賣的東西有哪些，價格貴嗎、好吃嗎？座位好不好坐、拿票找座位好找嗎？還有對廁所的評價如何？」

▲▼遠雄,大巨蛋,棒球,比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台北大巨蛋獲得不少正面評價。（圖／記者謝盛帆攝）

其中，在動線、視野、座位區、大螢幕等部分，大多網友都給予正面評價，紛紛大讚「認真說，真的不錯」、「進場離場今天都很順暢」、「交通超方便，8:50左右離開，9:20到板橋家」、「看球視野舒服，球場也很驚艷的漂亮，廁所要排一下但乾淨，座椅好坐也算好找，空間跟一般球場差不多，大螢幕也比想像中大，不過坐本後會被粗的鐵桿擋到，另外散場很快，有大眾運輸很方便」、「8點半離場9點半回到桃園」、「有改進空間，但比預期好，整體是舒服看球體驗」、「覺得不錯，裡面其實蠻漂亮的」、「男生廁所寬大，排隊不擁擠」、「座位、燈光、動線都滿舒服的，散場進捷運不到10分鐘...超方便」。

不過，也有鄉民點出美中不足之處，就是音響可以再改進，「坐內野最後一排，覺得現場廣播的音響有點小聲」、「音響爛，其餘都不錯」。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
夫妻「海上做愛」太大聲！郵輪之旅毀了　被趕下船丟包海島
快訊／4縣市大雨特報！　北台灣嚴防劇烈雨彈
快訊／台北極淺層地震！　是大屯山火山活動引發
台灣媳婦麵店「全套半套」到底賣啥？　常客笑了：好吃
快訊／台北市規模2.4地震！震央在士林區
LIVE／3屁孩火燒家樂福起底　謝金燕大巨蛋開場挨轟退步又尷
雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛死亡　家屬心碎見最後一面
母獅太餓才吞猴？　壽山動物園：跟人一樣吃飽還是會想吃
5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍
「火應該是我們弄的」！害慘家樂福　3屁孩留現場看救災
快訊／蒸籠有蟑螂　添好運認了：全台各分店重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

台北規模2.4地震是「大屯山火山活動」引發！岩漿冷卻陷落致震動

快訊／11:08台北市規模2.4地震！震央在士林區　雙北有感震度1級

台灣Panasonic、崑大辦理第8屆綠色生活創意大賽　奪百萬獎金

上健身房「妹子來搭訕」　他列超狂8點：省很多錢

釣蝦女神「1張照」狂吸1.6萬讚！老司機瘋朝聖：好大的草蝦

5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍「吳舜文新聞獎」

蒸籠有蟑螂！添好運營運商：啟動門市查核、重新檢視製餐流程

本來聊很順！斯文男「1條件曝光」狂被拒絕　網戰翻：本就自由選擇

YOASOBI飆唱12首歌　粉絲感動哭「唱功超穩」！大讚1點很用心

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

台北規模2.4地震是「大屯山火山活動」引發！岩漿冷卻陷落致震動

快訊／11:08台北市規模2.4地震！震央在士林區　雙北有感震度1級

台灣Panasonic、崑大辦理第8屆綠色生活創意大賽　奪百萬獎金

上健身房「妹子來搭訕」　他列超狂8點：省很多錢

釣蝦女神「1張照」狂吸1.6萬讚！老司機瘋朝聖：好大的草蝦

5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍「吳舜文新聞獎」

蒸籠有蟑螂！添好運營運商：啟動門市查核、重新檢視製餐流程

本來聊很順！斯文男「1條件曝光」狂被拒絕　網戰翻：本就自由選擇

YOASOBI飆唱12首歌　粉絲感動哭「唱功超穩」！大讚1點很用心

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

五條悟超萌吊飾12／8登場　藏壽司推出19款《咒術迴戰》聯名扭蛋

結婚典禮附番號！「AV女優」現身給新郎祝福：歐巴不要忘記我

男子趁外送員送餐「偷拿4杯飲料」！　稱：因為當時有點餓

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

兩億美金疑雲　姚立明：柯文哲是受害者「不能翻頁」

違規左轉「刮中大獎」！25歲騎士撞上藍寶堅尼　最終賠償金出爐

台北規模2.4地震是「大屯山火山活動」引發！岩漿冷卻陷落致震動

生活熱門新聞

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

更多熱門

相關新聞

台韓戰人氣高！韓國球迷嘆買不到票

台韓戰人氣高！韓國球迷嘆買不到票

亞錦賽3日在台北大巨蛋展開歷史首戰，韓媒《OSEN》以「對韓國是最受歡迎的比賽，台灣棒球讓4萬個座位的巨蛋，下雨天也在發光」為題報導，這場非常受到關注的台韓之戰。

韓媒：從亞運就被台灣怪物壓制

韓媒：從亞運就被台灣怪物壓制

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

徐若熙抗韓7局僅12壞球　網友：漫畫等級

徐若熙抗韓7局僅12壞球　網友：漫畫等級

賀中華隊攻蛋首勝！超商最新優惠快看

賀中華隊攻蛋首勝！超商最新優惠快看

關鍵字：

亞錦賽台北大巨蛋球場評價看球體驗音響效果

讀者迴響

熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面