大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價：超意外　

▲2023亞錦賽開幕戰，大票球迷朝聖。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）昨開打，這也是台北大巨蛋的首場正式國際賽，格外收到關注，其中不少球迷在網上分享評價，包括巨蛋內部漂亮、看球視野佳、動線順暢，不過也有人直言，音響有改進的空間，「比想像中的好很多，不會比國外差。」

昨日開幕戰，中華隊4比0完封南韓，讓大票球迷感動不已，就有無法到現場的網友好奇，實際到大巨蛋觀賽的感受如何，於是在PTT發文求問，直呼「實在太羨慕了啊！對於中南部，甚至外島的球迷，更像是場美夢，但光看新聞介紹，我覺得還是不準確。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著問道，「各位覺得進場、離場動線順暢嗎？現場販賣的東西有哪些，價格貴嗎、好吃嗎？座位好不好坐、拿票找座位好找嗎？還有對廁所的評價如何？」

▲台北大巨蛋獲得不少正面評價。（圖／記者謝盛帆攝）

其中，在動線、視野、座位區、大螢幕等部分，大多網友都給予正面評價，紛紛大讚「認真說，真的不錯」、「進場離場今天都很順暢」、「交通超方便，8:50左右離開，9:20到板橋家」、「看球視野舒服，球場也很驚艷的漂亮，廁所要排一下但乾淨，座椅好坐也算好找，空間跟一般球場差不多，大螢幕也比想像中大，不過坐本後會被粗的鐵桿擋到，另外散場很快，有大眾運輸很方便」、「8點半離場9點半回到桃園」、「有改進空間，但比預期好，整體是舒服看球體驗」、「覺得不錯，裡面其實蠻漂亮的」、「男生廁所寬大，排隊不擁擠」、「座位、燈光、動線都滿舒服的，散場進捷運不到10分鐘...超方便」。

不過，也有鄉民點出美中不足之處，就是音響可以再改進，「坐內野最後一排，覺得現場廣播的音響有點小聲」、「音響爛，其餘都不錯」。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「hamei15」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折