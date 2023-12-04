陸新能源車滲透率今年將破3成！有望提早10年達成50%目標

▲大陸新能源車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新能源汽車的滲透率在2022年已經達到了28.2%，大陸工業和資訊部前部長苗圩認為，今年滲透率將達到三分之一以上，並且有機會提早10年完成20235年新能源汽車超過50%的目標。

苗圩在第十八屆中國汽車產業論壇上分享了幾組數據，2017年時，中國新能源汽車的銷量只有77.7萬輛，2022年新能源汽車的年銷量達到了688.7萬輛；新能源汽車的滲透率在2022年達到了28.2%，提前三年超過了「十四五」預定的20%的目標。

苗圩提到，今年預計中國乘用車市場新能源車的滲透率將達到三分之一以上，「新能源汽車對傳統燃油汽車取代之勢已經形成，原來制定的2035年新能源汽車超過50%的目標，很可能在2025年最晚到2026年就會提前實現。」

隨著新能源汽車的快速成長，大陸自主品牌乘用車在今年上半年銷量達到598.6萬輛，比上年同期成長了22.4%，市佔率達到了53.1%，苗圩指出，「這是我們第一次在國內乘用車市場上超過國外品牌的乘用車銷量，改變了長期以來國外汽車品牌長期佔據著中國市場的乘用車主體地位的格局。」

不過，苗圩也說，雖然上半場中國新能源汽車打得很好，但是決定勝負的還在於以智慧汽車發展為代表的下半場競爭，「汽車百年未有之大變局所帶來的變化是全方位的、全面的，不僅在技術上，而且在企業的經營方式、投融資方式、盈利模式、用戶使用方式等方面都會有一系列的根本轉變。」

苗圩強調，大家都學過製造業的微笑曲線在汽車產業不斷顯現，未來在製造環節的盈利是所有產業鏈環節當中最低的，從研發投入到銷售和服務，將是利潤率最高的，將成為將來新車的盈利增長點，各大企業也正在打造基於智能網聯汽車的服務生態。

苗圩還說，汽車企業未來的經營模式將從賣硬體轉向賣軟體，從賣產品轉向賣服務轉變。