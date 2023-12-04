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3千人排隊等看病！骨科名醫無預警被炒　急找新點今起恢復看診

▲台中膝關節醫學權威無預警遭解雇，病患回診掛不到號氣炸，醫師、醫院雙方協調結果出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中膝關節醫學權威黃鐙樂無預警遭解雇，上千名病患無法回診，黃鐙樂緊急尋覓新點宣布重新看診。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

前台新醫院骨科人工關節中心、國內知名膝關節手術名醫黃鐙樂，因為醫術精湛，很受病患好評，平均每日門診病患超過200人，目前已經掛號的病患超過3000人。但黃鐙樂11月底無預警遭台新醫院解雇，病患不滿，甚至與院方爆發肢體衝突。黃鐙樂在臉書宣布，今(4)日起早上10點在北區英才路的法菈診所看診，重新跟大家見面，開始做醫療服務。

黃鐙樂日前受訪也透露，被醫院無預警解雇相當錯愕，從業20多年從沒被這樣對待，也直言整件事情最大受害者是病患們。

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▲黃鐙樂。（圖／翻攝黃鐙樂臉書）

▲黃鐙樂在臉書宣布，已經尋覓到新點暫時為病患看診。（圖／翻攝黃鐙樂臉書）

黃鐙樂隨後在臉書表示，12月1日與台新醫院進行協調會後，台新醫院仍然不讓他正常開診，但病患們詢問未來會在哪裡看診的訊息，如大雪般的飛來，他一整夜幾乎沒有睡覺，左思右想的還是如何趕快恢復正常門診，盡快解決病患的就醫權利。隔日一大早起床之後，就開始馬不停蹄的找尋可以開始看診的地點，心繫的還是阿公阿嬤們的就醫權利，也不停地告訴自己危機就是轉機，可以開始看門診才是最重要的。

黃鐙樂指出，臨時看診期間，將以服務病人為主，健保也來不及申請，僅收取掛號費150元，至於診察費，換藥技術費，打針技術費，只要黃醫師可以服務的都不用錢，要讓整個醫療行為看起來「很健保」，但是還是會酌收衛耗材費用。

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