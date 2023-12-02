　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

遠亞併倒數計時！買iPhone 15送5千購物金、天天抽黃金

▲遠傳推出合併回饋活動。（圖／遠傳）

▲遠傳推出合併回饋活動。（圖／遠傳）

記者陳俐穎／綜合報導

遠亞併進入最後倒數，遠傳電信宣布推出回饋活動，即起申辦遠傳心5G指定方案，手機最低0元起，指定手機再送最高2,000遠傳friDay購物金，iPhone 15系列手機，搭配指定方案加碼送最高5,000購物金，能全額抵用遠傳friDay購物站上數十萬件商品，預計送出購物金總價破千萬元。

遠傳、亞太合併將於12月15日正式啟動，遠傳宣布，到門市申辦月付599元起5G指定方案（約期36/48個月），並搭配熱門手機，即送最高2,000元的遠傳 friDay購物金。另申辦遠傳門號再加辦遠傳大雙網光纖上網方案(合約30個月)，享優質家用寬頻網路，限時再加碼送1,000元遠傳 friDay購物金。用戶獲得的購物金可在遠傳friDay購物使用。

除此之外，天天抽市價22,500元、24K金打造的特製黃金遠傳幣，成功申辦約期12個月以上的資費方案，不論新申辦、攜碼、續約，都有機會能抽中，天天抽出一位幸運得主，總值破百萬元以上。

遠傳獨家銷售三星最新旗艦S23 FE，搭配月付999元資費方案(48個月)，專案價0元起，年底前加碼送3,000遠傳friDay購物金、VIP續約最高折3,000元，此外，攜碼iPhone 15全系列手機，搭配月付1,399元以上5G資費，加碼送價值最高5,000元遠傳friDay購物金。

ET快訊
正妹嗜睡驗出「懷孕6周」傻住　竟是遭撿屍性侵
大谷翔平爭奪戰快到終點　美媒估合約上看187億
獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡
狠父「殺妻分屍」奇案！棄屍地點傳靈異　水管排血揭真相
莊群施猝逝4天今火化！　媽媽喪女痛連哭2天
老闆娘剪綵「雪乳巨到快hold不住」　港星PO美照幫指路

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

遠亞併倒數計時！買iPhone 15送5千購物金、天天抽黃金

台灣大、台灣之星今正式合併　申辦方案抽百萬好禮

年末折扣開跑！iPhone 15 Pro限時購機再省3400元

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

三星S24系列新細節曝光！　達人爆料「這顏值」將創世界紀錄

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

遠亞併倒數計時！買iPhone 15送5千購物金、天天抽黃金

台灣大、台灣之星今正式合併　申辦方案抽百萬好禮

年末折扣開跑！iPhone 15 Pro限時購機再省3400元

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

蘋果「即時語音」新功能　幫失語者保留自己的聲音

三星S24系列新細節曝光！　達人爆料「這顏值」將創世界紀錄

下一款《決勝時刻》最快2024年初秋推出　開發時間歷代之最引關注

客運最冷寒冬！16條路線停駛　2困境讓「業者看不到未來」

女神發限動救狗！　黃薇渟目擊「老狗擦身車輪」狂按喇叭網友出動

和泰將「國產TOYOTA電動車」！售價有望百萬初　MG 4、n⁷小心了

出國買肉鬆蛋捲回台「20萬元飛了」　防檢署：2個月開罰14案

2NE1 Dara 39歲神凍齡！臉乾就噴美容油噴霧　「以油養膚」還原光澤肌

貪玩阿金衝破防護網「擠成菠蘿麵包」　粉絲笑翻：是網襪套頭嗎？

大谷翔平爭奪戰快到終點　美媒估合約上看187億

「大谷爭奪戰」合約上看187億！最快12／6落幕　傳3隊退出

快訊／高雄女澄清湖落水！晨運民眾驚見急報警　救起已明顯死亡

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

3C家電熱門新聞

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

iPhone 16爆料曝光！外媒：全系列搭載「動作按鈕」

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

遠亞併倒數計時！買iPhone 15送5千購物金、天天抽黃金

蘋果iOS 17.2.1更新　修復兩大「高風險漏洞」

達人爆料「三星S24」顏值將創世界紀錄

台灣大、台灣之星今正式合併　申辦方案抽百萬好禮

減少略過廣告！YouTube「跳過廣告」按鈕換新設計

年末折扣開跑！iPhone 15 Pro限時購機再省3400元

剩2天！Google將大砍閒置用戶　7步驟可保住帳號

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

晚安卓十年！iOS版Google雲端硬碟　終支援「文件掃描」

2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

更多熱門

相關新聞

台灣之星、亞太合併在即！優惠細節、更換SIM卡　用戶權益一次看

台灣之星、亞太合併在即！優惠細節、更換SIM卡　用戶權益一次看

兩大電信合併案的合併日期快到了，台台併合併基準日訂為12月1日，而遠亞併也在12月15日正式合併，目前也有許多亞太與台灣之星的消費者擔心轉移的許多問題，例如更換SIM卡、是否還有資費優惠等，此次也盤點合併後常見問題給用戶做參考。

阻中國犯台　美軍擬亞太部署新陸基中程飛彈

阻中國犯台　美軍擬亞太部署新陸基中程飛彈

小資靠「遠傳幣」實測每月賺4千！？

小資靠「遠傳幣」實測每月賺4千！？

遠傳Q3 EPS創6年同期新高　前3季每股賺2.56元

遠傳Q3 EPS創6年同期新高　前3季每股賺2.56元

防堵詐騙、盜用身分　遠傳：首辦門號要拍照

防堵詐騙、盜用身分　遠傳：首辦門號要拍照

關鍵字：

遠傳亞太

讀者迴響

熱門新聞

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

蔡尚樺沉默3天洩近況！　爆無縫小8歲球星

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

張艾嘉獨子王令塵2日娶回超模妻

陸網美被前夫找人性侵　偷吃攝影師報復

幼教師偷吃學童爸讚尺寸驚人　結局曝

「桃園海森堡」教完書改製毒　煉出上億毒品

男師與綁匪女兒婚　網見新娘顏值暴動

新房「2個月都沒人租」！房東崩潰：買錯了

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面