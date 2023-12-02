遠亞併倒數計時！買iPhone 15送5千購物金、天天抽黃金

▲遠傳推出合併回饋活動。（圖／遠傳）

記者陳俐穎／綜合報導

遠亞併進入最後倒數，遠傳電信宣布推出回饋活動，即起申辦遠傳心5G指定方案，手機最低0元起，指定手機再送最高2,000遠傳friDay購物金，iPhone 15系列手機，搭配指定方案加碼送最高5,000購物金，能全額抵用遠傳friDay購物站上數十萬件商品，預計送出購物金總價破千萬元。

遠傳、亞太合併將於12月15日正式啟動，遠傳宣布，到門市申辦月付599元起5G指定方案（約期36/48個月），並搭配熱門手機，即送最高2,000元的遠傳 friDay購物金。另申辦遠傳門號再加辦遠傳大雙網光纖上網方案(合約30個月)，享優質家用寬頻網路，限時再加碼送1,000元遠傳 friDay購物金。用戶獲得的購物金可在遠傳friDay購物使用。

除此之外，天天抽市價22,500元、24K金打造的特製黃金遠傳幣，成功申辦約期12個月以上的資費方案，不論新申辦、攜碼、續約，都有機會能抽中，天天抽出一位幸運得主，總值破百萬元以上。

遠傳獨家銷售三星最新旗艦S23 FE，搭配月付999元資費方案(48個月)，專案價0元起，年底前加碼送3,000遠傳friDay購物金、VIP續約最高折3,000元，此外，攜碼iPhone 15全系列手機，搭配月付1,399元以上5G資費，加碼送價值最高5,000元遠傳friDay購物金。