首見健保總額成長達天花板　薛瑞元喊無關選舉：幫護師加薪成主因

▲衛福部今日核定明年度健保總額，成長率4.7%，首度達上限。（圖／記者呂佳賢攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（1）日正式核定明年健保總額8755.35億元，成長率為4.7%，這是健保總額制度有史以來第一次成長率範圍達天花板。衛福部長薛瑞元受訪表示，主要是因為「強化護理人力薪資待遇」投入預算從原本20億增加至40億；另一方面，攸關新藥納入健保的新醫療科技與與暫時性支付也編列約70億。但這項決議也遭批評為選舉破壞制度，薛瑞元無奈說這與選舉無關，是護理問題經年累月，必需趕快處理。

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▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者李毓康攝）

行政院核定113年度健保總額成長率範圍為2.621%~4.7%之間，而經過健保會總額協商，以付費者代表方案約8,667.1億元(成長率3.645%)、醫界代表方案約8,753.0億元(成長率4.672%)兩案併陳送衛福部決定。衛福部今日晚間宣布，核定113年全民健康保險總額8755.35億元，成長率為4.7%，較112年增加391億元。

健保總額成長率4.7%是史上第一次達天花板

這項結果是健保總額成長率史上第一次達到上限，薛瑞元受訪表示，主要是因為要調整護理人員夜班費，本來健保預計編列20億，經詳細計算還是要40億才足夠。薛坦言，原先計算主要是一般急性病房為主，可一些非急性病房也有夜班，這部分當初沒有去蒐集資料，重新計算後預算再增加。

根據核定結果，為強化護理人力薪資待遇新增46.593億元，除其他預算新增醫院護理人力40億元預算；西醫基層總額持續投入「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元。

另一方面，在與新藥相關的費用新醫療科技給付擴大編列也有影響，包含「新醫療科技(包括新藥、新特材、新增診療項目)」新增46.63億元；「暫時性支付(新藥、新特材)」24.299億元，總計約70.93億元。

健保總額成長率未依照健保會兩方案進行選擇惹議

然而本次健保總額成長率核定引起不少批評，督保盟發言人滕西華直言，9月健保會總額協商是兩案併陳，付費者、醫界都有提各自的版本，在沒有版本之下，衛福部才能自己裁定。此次沒有協商到4.7％，衛福部自己加到4.7％，是置健保會於何地？

薛瑞元則表示，護理人員問題經年累月，今年疫情結束之後更有護理師離職潮，出現人力短缺等問題，需趕快處理，這都是必要做的是情，也在健保會報告過。

健保費可望連兩年不漲

健保署長石崇良昨說明，明年的健保收支部分，雖然因為調降眷口數（由0.57降至0.56）會減少21億元，但因為明年基本工資調漲，會增加52億元，加上明年還會有疫後特別預算撥補200億，整體影響不大。

石崇良說，到今年年底為止，健保結餘仍有1277億元，約當1.97個月的安全準備金，而明年總額成長率核定，預估到明年底約有1259億元結餘、相當1.86個月的安全準備金，預期都符合未低於法定要求的1個月，因此有望連兩年不用調整健保費率。

▲▼113年健保總額預算擴編額度及執行重點。（圖／行政院提供）

健保各部門總額預算如下︰

牙醫總額成長率為2.436%(共520.37億元，新增16.03億元)。中醫總額成長率為4.221%(共322.88億元，新增15.27億元)。透析預算總成長率為3%(共459.95億元，其中醫院總額分配239.88億元，西醫基層分配220.08億元)。醫院總額成長率為4.7% (共6,068.51億元，新增316.93億元)。西醫基層總額成長率為3.757% (共1,651.78億元，新增70.89億元)。其他預算191.81億元，新增34.02億元，其中「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」項目增編40億元預算。

其中西醫基層及醫院總額部門成長率分別較112年(3.008%、3.663%)增加0.749%及1.037%，核定重點如下：

一、為維護民眾用藥權益及加速新藥導入健保，醫院及西醫基層總額持續編列「新醫療科技(包括新藥、新特材、新增診療項目)」，新增46.63億元，其中醫院總額44.63億元、西醫基層2億元。

二、醫院總額新增「暫時性支付(新藥、新特材)」24.299億元。

三、為提升兒童醫療照護量能，新增4.605億元，包括醫院總額新增「提升醫院兒童急重症照護量能」3.38億元；西醫基層總額新增「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」1.225億元。

四、為強化護理人力薪資待遇，新增46.593億元，除於其他預算新增醫院護理人力40億元預算，西醫基層總額持續投入「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元。

五、其他新增項目:共新增10.036億元。其中醫院總額共新增4項計畫，包括「社區好醫院-醫院家庭責任醫師整合方案」5億元、「區域聯防-主動脈剝離手術病患照護跨院合作」0.81億元、「區域聯防-腦中風經動脈內取栓術病患照護跨院合作」1.27億元、「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」2.25億元等；西醫基層總額新增1項計畫，為「因醫療品質提升，增加之醫療費用」0.706億元。