半夜驚見「尪和年輕裸女視訊」　人妻崩潰：9年模範老公竟是玩咖

▲在一起多年的模範老公，在某個半夜露出「渣男本性」與年輕裸妹聊天。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

原本令人稱羨的幸福家庭，在她得知真相的一夕之間毀了！國外一名人妻結婚多年，與丈夫感情穩定，生活多年來都幸福美滿，不過她某天半夜醒來，卻發現原本以為的模範老公正在跟「年輕裸妹」暢聊未來，讓她的夢幻泡泡瞬間破掉。

根據《Docnhanh》報導，一名35歲人妻與丈夫結婚9年，兩人都來自普通家庭，雖然不是初戀，但從相識到相愛一起努力打拚，一起面對了許多困難，始終保持親密關係，終於實現了他們勾勒的藍圖，擁有自己的房子跟車子，並生下兩個小孩，這些成就代表著無數的努力以及自豪。

她的丈夫不僅是模範老公，更是個模範父親，雙方家庭相處也非常融洽，沒想到這些卻在那個瞬間全毀。她說，「我以為我的生活總是像一場夢，卻沒想到在我最自信、最驕傲的時候，也是我失敗、絕望、瀕臨崩潰的時候」。

人妻表示，某天她半夜醒來發現老公不在身邊，便好奇去尋找，豈料，走到客廳時看到老公戴著耳機看手機，正在和別人視訊通話，聽到老公說，「每天見妳，就陪妳一起做，但晚上就想這麼做。我只盼著明天能見到妳，帶妳出去吃飯。」更感嘆沒有早點認識對方「我已經愛妳快一年了」。

人妻聽完後忍不住，往前看了螢幕畫面，卻驚見一名全身赤裸的「年輕嫩妹」，當場崩潰衝回孩子房間痛哭，不敢相信深愛已久的老公，居然露出了花花公子的真面目，「我只希望我還在睡覺，如果這是一場惡夢，就不會如此心碎」。

隨後人妻向老公攤牌，對方則坦承了一切，並說「那只是在『玩』，僅僅是肉體的滿足，並不是愛」，並承諾會與對方斷絕關係，不會再這樣做。然而，她仍然難以接受老公外遇的事實，已經沒有任何精神去做其他事情，讓她感到非常混亂，「我只想離婚或找其他男人來報復我的老公。」

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