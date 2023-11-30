2023年台灣最愛歌曲排行榜公開　多首 K-Pop 霸榜

▲台灣人最愛音樂榜單出爐。（圖／Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

Spotify 公開 2023 年度回顧排行榜，周杰倫連續第五年再度問鼎台灣最多串流收聽次數歌手。而除了許多成名已久、深受大眾喜愛的歌手之外，新生代也在今年的榜單中嶄露頭角。由陳華所演唱、旋律朗朗上口的〈想和你看五月的晚霞〉，成為本年度台灣最多串流收聽次數冠軍歌曲。

除此之外，影劇主題曲的強大能量也展現在排行中，如孫盛希〈眼淚記得你〉拿下台灣年度最多串流收聽次數歌曲排行榜第八名，也因為電影《想見你》而獲得更高人氣，而韋禮安的〈如果可以〉今年亦榜上有名，位居第五。

今年，台灣 2023 年度回顧榜單反映出世界各地的音樂都能超越語言及文化的界線，可見音樂的全球化現象。去年推出新輯的 Taylor Swift 成為台灣年度最多串流收聽次數歌手亞軍。日本雙人團體 YOASOBI 也進入台灣最多串流收聽次數團體的前十榜單，排行第八名。

▲Spotify 公佈 2023 年度回顧排行榜。（圖／Spotify）

在台灣最多串流收聽次數歌曲前十名榜單中，更有五首是 K-Pop 歌手所帶來的歌曲，充分展現今年度台灣聽眾對 K-Pop 的熱愛。包含 NewJeans 的〈OMG〉與〈Ditto〉、 (G)I-DLE 的〈Queencard〉以及 JISOO〈FLOWER〉等知名女子偶像的歌曲分別登上台灣最多串流收聽次數歌曲的第四、七、九、十名。

BLACKPINK 的《BORN PINK》更是今年台灣最多串流收聽次數專輯。而 Jung Kook 今年中剛推出的〈Seven (feat. Latto)〉發行未滿半年便名列台灣最多串流收聽次數歌曲第三名，同時也是台灣聽眾今年最愛的 K-Pop 歌曲。

在 Podcast 方面，百靈果 News 為今年台灣最受歡迎的 Podcast 節目，Gooaye 股癌與唐陽雞酒屋同樣在 2023 年維持高人氣，分別名列第二、三名的寶座。

Spotify 2023 台灣年度回顧榜單

台灣最多串流收聽次數歌手

1. 周杰倫

2. Taylor Swift

3. BLACKPINK

4. 告五人

5. NewJeans

6. 周興哲

7. BTS 防彈少年團

8. 鄧紫棋

9. 林俊傑

10. 五月天

台灣最多串流收聽次數團體

1. BLACKPINK

2. 告五人

3. NewJeans

4. BTS 防彈少年團

5. 五月天

6. SEVENTEEN

7. (G)I-DLE

8. YOASOBI

9. 理想混蛋

10. IVE

台灣最多串流收聽次數歌曲

1. 陳華〈想和你看五月的晚霞〉

2. 承桓〈我會等〉

3. Jung Kook〈Seven (feat. Latto)〉

4. NewJeans〈OMG〉

5. 韋禮安〈如果可以〉

6. 李榮浩〈烏梅子醬〉

7. NewJeans〈Ditto〉

8. 孫盛希〈眼淚記得你〉

9. (G)I-DLE〈Queencard〉

10. JISOO〈FLOWER〉