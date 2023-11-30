承億文旅蟬聯幸福企業金獎　首創創意有薪假鼓勵員工放膽玩

▲承億文旅榮獲2023幸褔企業大賞金獎肯定 。（圖／承億文旅提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第四屆1111人力銀行「幸福企業大賞」於17 日舉行頒獎典禮，承億文旅以「情熱、創意、美學」的品牌核心精神及多項創意休假制度等員工福利二度蟬連飯店旅宿類別中幸福企業金獎的榮譽，成為旅宿業標竿。「2023幸褔企業大賞」逾3200家廠商參與，經由初選、網路票選、秘密客評比等三個階段之長達三個月的評選，縝密的評選過程及最終幸福企業活動小組綜合各項評比，最終承億文旅於159家旅宿業中脫穎而出，二度蟬聯金獎，是為承億集團長期致力員工職場幸福的最高肯定。

▲承億集團「邊遊戲邊孵育」的經營理念，讓「敢玩」精神創造職場幸福感。（圖／承億文旅提供）。

承億集團於台深耕二十餘載，以「一館一主題」在全台灣拓點七間飯店，秉持著「情熱、創意、美學」的品牌核心精神，主打每片土地皆不同，透過人文肌理的觀察細膩描摹每座城市的獨一無二的樣貌，不追求連鎖旅館百分之百的標準化程序，擺脫傳統管理概念，致力讓每一座旅店汲取在地養分，蘊含著在地風物與細入人心的情感，而承襲了品牌精神的脈絡，是承億集團敢於放大員工的權限與首創的創意有薪假制度讓員工放膽去玩，藉此在少了傳統包袱的限制下，可以放手打造心中最「不一樣」的理想旅店，才有了如今承億集團充滿創意活力並實踐藝術即生活的美學精神。

▲承億集團成立幼兒專屬的「承億夢獸樂園」，拉近員工家庭與職場的距離。（圖／承億文旅提供）。

「邊遊戲邊孵育」一直是承億集團的經營理念，如旗下的承億文旅有著多種優於業界的特殊休假福利，假別名稱包括「????迌日」、「休耕日」、「美學日」、「有孝日」、「生日假」、「減碳日」等六種創意有薪假，充滿活力的休假模式就是要鼓勵員工以自身角度發掘城市的藝術脈動，更積極地感受生活的積累與視野的拓展，讓「敢玩」精神在承億的各個角落實踐，讓自己先懂得玩樂，才能帶給旅人們熱情與活力的信仰價值。

有別於傳統旅店的經營模式，承億集團提供年輕人發揮長才的空間和機會，讓蘊藏長才的員工們有更多機會被看見，「館長擂台賽」開放所有員工報名，遴選出「有企圖心也願意努力做事」的職員爭奪一館之長的職位，不論職等、性別、年齡或部門，只要任職於承億集團都可報名，深刻寫實了承億跳脫傳統框架的精神與承億集團對人才培育的主動積極及用心。

而承億集團亦積極縮短職場與育兒的距離，獨創「承億寶寶卡」制度，鼓勵女性同仁產後復職並帶家人共度溫馨的親子時光，凡是在任職期間內誕下寶寶，憑「承億寶寶卡」即可享有免費入住承億集團旗下各分館的福利；而除了免費旅遊的福利外，承億集團業內首創為員工子女主動積極打造職場友善環境，如成立幼兒專屬的「承億夢獸樂園」，以「共創幼齡寶貝體智開發、共學生活美感教育、共體職場父母需求」為核心精神，成為父母職場上「最給力的後盾」，比起升職天花板的限制，承億集團將祝福轉化成幸福，提供給員工在工作與家庭之間取其平衡，讓員工能無後顧之憂工作。

承億集團創辦人兼董事長戴俊郎表示，留才、育才、惜才是承億集團最看重的事，除了替夥伴打造良好的職場環境創造幸福感，承億集團也鼓勵同仁放膽去玩，開放同仁申請分館調動，想去哪裡工作就去哪裡，實踐環島工作旅行。讓工作遊戲化，只有愛玩的員工，才可以打造好玩的企業。」承億集團積極打造更友善的工作環境與福利，亦包含了承億對人才培育的主動積極及用心，從鼓勵員工放膽玩開始，形塑出獨特文化，讓承億像姿態各異的小花，開滿全台灣。