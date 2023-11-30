黃燈加速直行！17歲少年騎車遭左轉車撞飛慘死　肇事駕駛下場出爐

記者陳韻如／台中報導

台中市東區旱溪東路一段與樂業路口今年年初六發生一起死亡車禍！25歲曾姓男子開車行經事故路口時，未禮讓直行車輛，與17歲伍姓少年騎乘的機車發生碰撞，伍男倒地後頭部變形凹陷，送醫搶救不治。全案近日審結，台中地院近日依過失致死罪嫌判曾男6個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

▲伍姓少年遭左轉轎車撞飛，頭部變形送醫不治。（圖／記者鄧木卿翻攝）

判決書指出，曾男今年1月27日凌晨0時30分開車沿旱溪東路由東英二街往樂業路方向行駛，而行經事故路口時，本應注意轉彎車輛應禮讓直行車輛先行，但曾男卻直接左轉，恰巧當時伍男騎車經過，2車當場發生碰撞，伍男倒地後，頭部凹陷變形、四肢和軀幹多處擦挫傷、左大腿開放性骨折等，送醫搶救後仍宣告不治。

事後路口監視器畫面可以看到，當時號誌由黃轉紅，曾男與伍男疑似因為搶快加速通過，才在路口發生碰撞，進而釀成悲劇。

法官審酌，曾男駕車上路，本應謹慎注意遵守交通規則，以維護其他用路人的安全，但他卻疏未注意，導致車禍發生，不僅造成伍男喪失寶貴性命，更造成其家屬難以彌補之傷痛，但審酌曾男始終坦承犯行，並也與伍男家屬達成和解，法官最終判曾男6個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。