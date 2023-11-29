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毒蟲戒毒竟坐黑牢34天　女法官一個細心動作...揪出烏龍連環錯

▲花蓮地檢署繼日前選舉行賄當選7人，提起當選無效之訴，29日再提第二波7人當選無效。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮地檢署外觀。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院法官陳采葳審理冉姓毒蟲涉再犯吸毒案，仔細核對前科紀錄，意外發現花蓮地檢署違法將冉男送觀察勒戒，以致冉男於3年內2度被查獲再犯，台北地檢署都誤依《毒品危害防制條例》將冉起訴，其中1案更已判刑2月定讞，經陳法官揪出連環錯，冉男被誤判的定讞判決已被撤銷，再犯案也被陳采葳判決公訴不受理。

至於後續補救方式，將由花檢或北檢其中之一，重新向法院聲請送冉男去觀察勒戒，或傳訊冉男到案以緩起訴處分命其接受戒癮治療與定期驗尿，並由觀護人追蹤輔導。但冉男先前所受違法觀察勒戒34天已無從抵銷，可聲請刑事補償，以每天最高補償5000元計算，冉男最多可領17萬元。

這起信任被告前案紀錄表記載、卻引發檢察官與法官連環出錯的烏龍案例，源於現年30歲的冉男2021年在新竹被查獲吸食毒品安非他命，同時又涉詐欺案被通緝，一併送往花蓮地檢署歸案，冉男當時是初次被查獲吸毒，花檢依法聲請觀察勒戒，被花蓮地院以吸毒地管轄錯誤為由駁回聲請。

不料花檢承辦的檢察事務官沒看清楚裁定內容，仍核發執行指揮書但沒附上法院裁定書，就把冉男送進花蓮看守所附設勒戒處所，觀察勒戒34天經評估無繼續施用毒品傾向，同年（2021年）9月15日釋放。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

冉男去年（2022年）10月21日，被北市警方查獲他在新北市住處再犯吸安，驗尿呈毒品陽性反應。《毒品條例》修法後規定，通過觀察勒戒3年內再犯吸毒才能起訴，若滿3年才再犯，就歸零重新取得可觀察勒戒機會。

北檢依冉男前科紀錄的登載資料，確認冉男通過觀察勒戒僅1年就再犯，起訴冉男涉犯施用第二級毒品罪嫌，因屬聲請簡易判決處刑案件、原則不必開庭，該案法官去年12月底逕判冉男2月徒刑，因沒上訴而定讞。

但冉男隨即在今年（2023年）3月9日凌晨，在北市街頭又被警方攔查發現他持有安毒，冉男坦承幾小時前剛吸過毒，被送辦後，檢方再起訴冉男涉犯施用第二級毒品罪嫌、聲請簡易判決處刑。

陳采葳法官審理本案，核對冉男的驗尿報告、扣案物品表與前科紀錄無誤，但她多做一道查證，調閱花蓮地院當初對冉男被檢方聲請觀察勒戒的裁定內容。

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

這一查不得了，花院裁定主文明明是檢方「聲請駁回」，花檢卻把冉男送去觀察勒戒，且冉男名義上雖通過觀察勒戒，實際等同被違法執行「坐黑牢」，這樣的觀察勒戒紀錄，能否套用3年內再犯就須起訴的規定，陳法官耗費多時查遍最高法院及各法院見解，最後確認花檢真的出錯，並通知花檢與審理前案的北院法官。

前案法官緊急聯繫北檢得知冉男沒到案執行2月徒刑、已被通緝，頓時都鬆一口氣，法官並請北檢轉請檢察總長為被告利益向最高法院提起非常上訴，最高院審理認定花檢最初對冉男的觀察勒戒處分不合法，以致北檢起訴和北院判決也違法，今年9月7日撤銷北院有罪判決且公訴不受理確定。

陳采葳法官協助更正地檢署與法院連環錯誤，阻止損害擴大，她日前也將冉男第2次再犯吸毒案情判決公訴不受理，依法雖仍可上訴，但應會就此確定。此事因媒體揭露檢察總長提起非常上訴而曝光，北院今回應，司法院正推動被告前案紀錄表改版作業，以利法官審案更易閱讀，應可避免類似情形再度發生。

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