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日本水戶市袴塚孝雄議員率躲避球員來訪　黃偉哲盼體育交流不輟

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本水戶市袴塚孝雄議員，29日在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市政府。黃偉哲市長率新聞及國際關係處長蘇恩恩及體育局長陳良乾出席接見訪團，雙方皆對兩市能在疫後重啟體育交流感到雀躍。

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，他非常榮幸能夠在2019年與袴塚議員見面後，今天再次在台南迎接他。黃偉哲感謝袴塚議員長期對兩市體育交流的支持，讓台日的年輕世代在疫情後再次有球賽交流的機會。黃偉哲恭喜小球員們今天以兩勝一敗的戰績贏得兩市友誼球賽的勝利，台南也會繼續鍛鍊球技來迎接明年的賽事交流。

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長並表示，飛虎將軍廟牽起了台南跟水戶市的淵源，他與水戶市長高橋靖皆已表達兩市締盟的意願，兩市的關係將會在2024年更上層樓。他也藉此機會邀請來自水戶市的球員及家長們明年參加台南400活動，除了年初可以賞蘭花、看燈會外，夏天更有美味的芒果，期待他們來體驗不一樣的台南。

袴塚孝雄議員表示，水戶市當初乃是透過鄭成功故鄉平戶市引薦而認識台南，並在一次次的躲避球賽中與台南市民進行體育及文化的交流，多年情誼持續至今。袴塚議員並表示，他聽到黃市長提及兩市即將在台南400如此重要的時刻締盟，身為水戶市民的他，有機會看到兩市關係開花結果感到相當滿足。他此行也帶來水戶市長高橋靖的問候信函親自交給黃偉哲市長。

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃麗招議員表示，她非常開心看到兩市的小朋友以球會友，延伸了兩市的友誼及交流。黃議員也回應黃偉哲市長的致詞，期待看到更多的水戶市民參加台南400活動，增進彼此的了解，並也邀請袴塚議員明年能來參加由台南市議會主辦的台日國際交流高峰會。

▲日本水戶市袴塚孝雄議員，在黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水戶市位於日本茨城縣中部，是茨城縣廳所在地，以水戶黃門及日本三大名園之一「偕樂園」聞名。該市因其為安南區飛虎將軍廟祭祀主神杉浦茂峰的故鄉而與台南開啟交流，並在袴塚孝雄議員的支持下，疫情前皆會定期組團來台南進行躲避球交流，此團本次來台也與佳里國小進行躲避球友誼賽交流。

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