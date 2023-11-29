電梯「突加速啟動」24歲維修工慘夾死梯井　公司遭判罰近800萬

▲英國24歲電梯技師維修電梯時被壓死。圖為事發電梯豎井的牆面。（圖／取自hse.gov.uk）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國24歲電梯工程技師麥克法林（Lewis McFarlin）2020年1月14日在施洛普郡（Shropshire）一家乳品工廠進行維修作業時，電梯突然開始移動，導致站在梯廂頂部的他被夾死在縫隙中。如今英國當局公布調查結果，證實電梯公司有所疏失，「這是一場完全可以避免的悲劇」，法院也重罰電梯公司約新台幣792萬元。

▲麥克法林維修到一半，電梯突然開始以正常速度移動，導致他無法逃生。（圖／取自Facebook／Lewis McFarlin、hse.gov.uk）

據BBC等英媒報導，麥克法林死亡當天與2名同事，一同前往德國乳業巨頭Müller位在英國城鎮馬基特德雷頓（Market Drayton）的工廠維修電梯。英國健康與安全執行局（HSE）聲明稱，當時麥克法林站在電梯梯廂頂部，另外2人分別在電梯內與外，電梯原先已設定為檢修模式，卻不知為何突然切換回正常模式。

HSE聲明稿提到，電梯開始用正常速度移動，很快就將麥克法林困在梯廂頂部與梯井結構的縫隙中，雖然同事們試圖解救他，但最終救援失敗，等急救人員趕到時他早已身亡。調查顯示，麥克法林被困的縫隙未被妥善覆蓋，若能做到這些簡單而完善的安全措施，並且告知業主相關風險，悲劇就不會發生。

英格蘭行政區特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）的刑事法院27日判決指出，電梯監控系統公司坦承未能履行《職場健康與安全條例》的相關職責，公司須罰款20萬英鎊（約新台幣792萬元）。但BBC表示，據信在法院聽證會上，公司還被要求支付4.5萬英鎊（約新台幣178萬元）的訴訟費用。