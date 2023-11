哈瑪斯領袖召開記者會　邀請馬斯克「訪問加薩走廊」

▲哈瑪斯邀請全球首富馬斯克(Elon Musk)訪問加薩走廊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)27日受邀訪問以色列,跟著以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)一起走訪遭哈瑪斯血洗的社區,也和人質家屬碰面對話。哈瑪斯28日召開記者會指出,他們準備邀請馬斯克訪問加薩走廊,「按照客觀和可信的標準,看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

根據《路透社》報導,哈瑪斯領袖哈姆丹(Osama Hamdan)28在黎巴嫩首都貝魯特召開記者會中表示,「我們邀請馬斯克訪問加薩,按照客觀和可信的標準,遠離政治偏見並堅持公正,看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

???????? Hamas official Osama Hamdan:



"We call on Elon Musk to visit Gaza to see the extent of the massacres and crimes committed against our people, staying away from the politics of prejudice and adhering to impartiality." pic.twitter.com/X67XVxXgUc