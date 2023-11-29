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哈瑪斯領袖召開記者會　邀請馬斯克「訪問加薩走廊」

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲哈瑪斯邀請全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問加薩走廊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）27日受邀訪問以色列，跟著以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一起走訪遭哈瑪斯血洗的社區，也和人質家屬碰面對話。哈瑪斯28日召開記者會指出，他們準備邀請馬斯克訪問加薩走廊，「按照客觀和可信的標準，看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

根據《路透社》報導，哈瑪斯領袖哈姆丹（Osama Hamdan）28在黎巴嫩首都貝魯特召開記者會中表示，「我們邀請馬斯克訪問加薩，按照客觀和可信的標準，遠離政治偏見並堅持公正，看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

他指出，「以色列在50天內向手無寸鐵的加薩人投擲了4萬多噸炸藥，我呼籲美國總統拜登重新審視美國與以色列的關係，停止向他們提供武器。」

馬斯克27日在納坦雅胡的陪同下走訪10月7日遭襲擊的以色列社區，並與遭哈瑪斯擄走的人質家屬會面。馬斯克後續也同意，必須要消滅哈瑪斯，「確實已別無選擇。」

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問以色列。（圖／CFP）

▲馬斯克在納坦雅胡的陪同下走訪10月7日遭襲擊的以色列社區。（圖／CFP）

馬斯克15日在社群平台X的轉發一篇宣稱猶太人持續煽動對白人仇恨的貼文引發爭議，馬斯克發文後迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）等美國大企業暫停在X投放廣告，白宮也譴責他違背作為美國人的核心價值。

馬斯克則說，他不支持反猶太主義，並反對任何宣揚仇恨與衝突的舉措，並強調X不會鼓吹仇恨言論。

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