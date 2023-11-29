哈瑪斯領袖召開記者會　邀請馬斯克「訪問加薩走廊」

▲哈瑪斯邀請全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問加薩走廊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）27日受邀訪問以色列，跟著以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一起走訪遭哈瑪斯血洗的社區，也和人質家屬碰面對話。哈瑪斯28日召開記者會指出，他們準備邀請馬斯克訪問加薩走廊，「按照客觀和可信的標準，看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

根據《路透社》報導，哈瑪斯領袖哈姆丹（Osama Hamdan）28在黎巴嫩首都貝魯特召開記者會中表示，「我們邀請馬斯克訪問加薩，按照客觀和可信的標準，遠離政治偏見並堅持公正，看看針對加薩人民的屠殺和破壞。」

???????? Hamas official Osama Hamdan:



"We call on Elon Musk to visit Gaza to see the extent of the massacres and crimes committed against our people, staying away from the politics of prejudice and adhering to impartiality." pic.twitter.com/X67XVxXgUc — The Saviour (@stairwayto3dom) November 28, 2023

他指出，「以色列在50天內向手無寸鐵的加薩人投擲了4萬多噸炸藥，我呼籲美國總統拜登重新審視美國與以色列的關係，停止向他們提供武器。」

馬斯克27日在納坦雅胡的陪同下走訪10月7日遭襲擊的以色列社區，並與遭哈瑪斯擄走的人質家屬會面。馬斯克後續也同意，必須要消滅哈瑪斯，「確實已別無選擇。」

▲馬斯克在納坦雅胡的陪同下走訪10月7日遭襲擊的以色列社區。（圖／CFP）



馬斯克15日在社群平台X的轉發一篇宣稱猶太人持續煽動對白人仇恨的貼文引發爭議，馬斯克發文後迪士尼（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）等美國大企業暫停在X投放廣告，白宮也譴責他違背作為美國人的核心價值。

馬斯克則說，他不支持反猶太主義，並反對任何宣揚仇恨與衝突的舉措，並強調X不會鼓吹仇恨言論。