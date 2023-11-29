真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

▲「4大星座」即將在12月上旬，桃花逆襲，還有機會能與舊愛復合。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已來到11月底，2023年只剩一個月就要跨年，你想跟誰一起跨年倒數呢？若感情還沒著落，應盡快把握機會。命理專欄《搜狐網》即點名「4大星座」，即將在12月上旬桃花逆襲，更有相當大的機會能與舊愛復合，有情人終成眷屬！

摩羯座

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摩羯座也說不出這是什麼樣的感覺，明明是因為覺得不太適合跟對方說分手，且明明就是好聚好散，也沒有撕破臉皮，一開始說分手的時候，自己也覺得沒事一身輕了，但現在，隨著時間的推移，摩羯心越來越痛，每天都悲傷到無法自拔，12月上旬則有機會失而復得。

雙子座

雙子座的人外表看似放蕩不羈，其實在他們內心掩飾著深情的心，雙子座的人特別愛玩，喜歡新鮮感，但愛情​​對於雙子座來說，不是隨便的東西，有時候在感情中也容易迷失自己，而在遇到自己真愛的時候，才知道什麼叫一往情深，在失去時內心也最念舊。

12月上旬，紅鸞再現，雙子座感情運勢回升，很可能與前任邂逅，舊愛回頭，失而復得，有情人終成眷屬。

處女座

處女座在遇見自己的真愛之後，他們是願意為對方所改變的，無論是生活習慣還是做事態度，都會按照對方所要求的來，所以當習慣已成過往的時候，處女的心中是難以接受的，就算對方已經走遠，他也依然抱著一絲希望，希望對方能夠再次回頭。12月上旬，前緣難斷，舊愛再現的處女，癡心依舊，再續情緣。

射手座

射手本不是容易在愛情中覺得不捨的人，因為他們只要是不想放棄的人，大多數時候是一定會糾纏到底的，而自己已經不愛的人，說白了，影響不到射手。所以如果分手後，有著太多的痛苦和不願放手，說明射手心裡還是愛著對方的，一旦走心的射手，確實是非常固執和專一的。12月上旬，依舊難以忘記，有機會再續情緣。

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