　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

「4大星座」即將在12月上旬，桃花逆襲，更有相當大的機會能與舊愛複合。（示意圖／pixabay）

▲「4大星座」即將在12月上旬，桃花逆襲，還有機會能與舊愛復合。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序已來到11月底，2023年只剩一個月就要跨年，你想跟誰一起跨年倒數呢？若感情還沒著落，應盡快把握機會。命理專欄《搜狐網》即點名「4大星座」，即將在12月上旬桃花逆襲，更有相當大的機會能與舊愛復合，有情人終成眷屬！

摩羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩羯座也說不出這是什麼樣的感覺，明明是因為覺得不太適合跟對方說分手，且明明就是好聚好散，也沒有撕破臉皮，一開始說分手的時候，自己也覺得沒事一身輕了，但現在，隨著時間的推移，摩羯心越來越痛，每天都悲傷到無法自拔，12月上旬則有機會失而復得。

雙子座

雙子座的人外表看似放蕩不羈，其實在他們內心掩飾著深情的心，雙子座的人特別愛玩，喜歡新鮮感，但愛情​​對於雙子座來說，不是隨便的東西，有時候在感情中也容易迷失自己，而在遇到自己真愛的時候，才知道什麼叫一往情深，在失去時內心也最念舊。

12月上旬，紅鸞再現，雙子座感情運勢回升，很可能與前任邂逅，舊愛回頭，失而復得，有情人終成眷屬。

處女座

處女座在遇見自己的真愛之後，他們是願意為對方所改變的，無論是生活習慣還是做事態度，都會按照對方所要求的來，所以當習慣已成過往的時候，處女的心中是難以接受的，就算對方已經走遠，他也依然抱著一絲希望，希望對方能夠再次回頭。12月上旬，前緣難斷，舊愛再現的處女，癡心依舊，再續情緣。

射手座

射手本不是容易在愛情中覺得不捨的人，因為他們只要是不想放棄的人，大多數時候是一定會糾纏到底的，而自己已經不愛的人，說白了，影響不到射手。所以如果分手後，有著太多的痛苦和不願放手，說明射手心裡還是愛著對方的，一旦走心的射手，確實是非常固執和專一的。12月上旬，依舊難以忘記，有機會再續情緣。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

延伸閱讀
威力彩頭獎上看5.4億「4星座＋生肖」財運超旺　掌握2時段錢財噴發
北市幼兒園「園長之子」性侵12女童！　他被逮噁喊：想看小朋友反應
半年沒見女兒　失婚媽接老師電話才知出大事：未來要毀了

ET快訊
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天
台灣憂媽祖、關公影響大選？　陸東山廟方：申請N次被無理由拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

送弟媳二手「哺乳衣、束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌...網炸鍋

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

真愛來了！「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

盤點！台中絕美聖誕樹　新光推海洋星願、大魯閣聯名「宇宙喵」

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運迎高峰　第1名「錢財天降」

公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

巴菲特與查理蒙格「只做2件事」打造一流企業：不要妨礙經理人工作

稻價上漲引發農民搶種　農糧署示警：明年1期稻作恐生產過剩

和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

送弟媳二手「哺乳衣、束腹帶」被退貨！她氣罵：沒禮貌...網炸鍋

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

戴資穎、黃路梓茵合組明星隊　Red Bull鬥拍2月3日開打

「一代巨星」湯蘭花72歲現況曝光！姪女高慧君讚：一切都宛若少女

卜蜂看今年營收獲利有望創高　明年營運看俏

搭「郵輪式列車」到花蓮星巴克追落羽松！跨年住5星度假村1人7千起

賓士突急切遭後方騎士叭兩聲　球棒隊下車遇辣椒槍秒龜縮

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

飛日本1599元！虎航促銷明10點開跑

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

赴日買UNIQLO超划算？　內行推1物：半價入手

更多熱門

相關新聞

婚禮前喪父！她為完成遺願竟在遺體旁完婚

婚禮前喪父！她為完成遺願竟在遺體旁完婚

印尼有名女子的父親在婚禮前一天不幸去世，女子為達成父親想看到女兒結婚的願望，竟將已故父親的屍體裹著白色壽衣放置在地板中央，自己和未婚夫就在屍體的見證下完婚。消息一出，讓許多人都感到十分震驚。

吃沙拉驚見人類斷指　女心靈受創決定提告

吃沙拉驚見人類斷指　女心靈受創決定提告

求職屢碰壁　她才知被前老闆報復

求職屢碰壁　她才知被前老闆報復

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

聖誕市集疑賣摻毒食品　9孩童吃巧克力瘋癲　

聖誕市集疑賣摻毒食品　9孩童吃巧克力瘋癲　

關鍵字：

搜狐網12月桃花周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面