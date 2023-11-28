新北市交通事故處理E化增QR碼　「5口訣」避免二次事故

▲新北市交大E化新增QR碼，提供上網查事故案件進度 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市交通警察大隊針對「道路交通事故處理辦法」部分條文修正案，對無人傷亡且車輛尚能行駛的交通事故，謹記「人沒事、車能動、快拍照、速移車」5口訣，運用智慧型手機或其他工具「照相」或「錄影」紀錄車輛位置與現場痕跡，通報警方後，盡速將車輛移至路旁，避免遭遇二次事故，事故聯單也新增QR碼提升便民服務。

▼新北市交大E化新增QR碼，提供上網查事故案件進度 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北交大表示，為提升民眾便民服務，自2023年11月1日起，在道路交通事故當事人登記聯單中新增QR碼，提供處理員警事故現場及相關表件中使用，民眾可透過手機掃瞄QR碼完成申請作業，並可臨櫃或電腦網路下載交通事故資料電子檔，包含現場圖、照片及初步分析研判表，提供民眾更快速便捷申請及領件服務。

新北市交通警察大隊網站「道路交通事故E化系統」，已自2023年7月1日起提供單一身分認證服務，民眾除臨櫃申請領件外，同時增加提供自然人憑證及健保卡等2種身分認證方式，可使用電腦連結至新北市交通警察大隊官方網站（網址：https://eacc-inv.ntpd.gov.tw/），在「民眾線上申請」並點選申請，收到手機簡訊通知領件後，即可網路下載取件。

另外若想查詢案件處理進度者，可於申請後，點選「案件處理進度查詢／線上領件」，查詢申請案件進度，實現「多用網路，少用馬路」提升民眾便利性，同時達到節能減碳目的。

▼5口訣避免二次事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）