買丹丹漢堡送濾網？他見杯底「神秘鐵塊」傻眼　眾人笑：比飲料貴

▲有網友買丹丹漢堡的奶茶，卻在杯底發現不明鐵塊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

「速食南霸天」丹丹漢堡是不少人去南部必吃的名店，不僅許多品項都很美味，價格實惠也是眾人推崇的重點。不過，有民眾近日指出，他到丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，但隔天要喝時卻發現杯底卡了一塊貌似是濾網的鐵盤，好奇發問「請問有人知道這是什麼？」引發熱議。

一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出畫面，他26日到高雄的丹丹漢堡買了一杯加大奶茶，並在隔天才飲用。不料，當他撕開飲料杯封膜時，卻發現杯底卡了一塊不明鐵盤，讓他不禁好奇詢問「請問有人知道這是什麼？然（難）到是買飲料贈送過濾網嗎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「幫你過濾殘渣的，好店家真貼心」、「趕快拿回去，店員找半天找不到」、「改天說不定會送黃金戒指」、「隱藏版被你抽到」、「很划算耶！比飲料貴」，不過也有網友認為「這個東西好噁喔」、「太離譜了吧」、「哪間啊！地址不公佈道德在哪裡」。

根據《記者爆料網》，發現鐵塊的蘇姓男子指出，他原本打算當天拿回店裡歸還，但店家公休，只能等28日再跑一趟，推測可能是工讀生在忙的時候不小心掉進去的。至於是否會像店家求償？他大氣表示，只會要求店家下次注意，不會求償，「萬一讓工讀生沒工作或被扣薪水就不好了」。